Tiede-lehdessä (2021/9) ollut Helsingin yliopiston kasvatuksen ja koulutuksen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon professori Kristiina Brunilan laaja ja monipuolinen haastattelu antoi virikkeen pohtia koulutuksen merkitystä ennen, nyt ja tulevaisuudessa.

Brunilan keskeinen ajatus voidaan tiivistää seuraavasti: koulutuspolitiikka ylläpitää ja uusintaa eriarvoisuutta. Väitettä on vaikea kiistää, mutta näin esitettynä se on kovin historiaton ja myös tyhjä. Toteamus ei oikein johda mihinkään, vaikka sitä voidaan käyttää argumenttina yhteiskunta- ja koulutuspoliittisessa keskustelussa. Siksi jatkamme keskustelua aiheesta.

Näkemyksemme mukaan koulutuspolitiikan merkitys ja funktiot pitää aina sitoa aikaan ja paikkaan, kulloiseenkin yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen tilanteeseen. Muutoin emme pääse eteenpäin (koulutus)politiikkasuosituksiin.

Oppivelvollisuuden luominen vuonna 1923, peruskoulu-uudistus 1970-luvun alussa ja viimeksi toisen asteen koulutuksen pidentäminen ovat kaikki olleet aikansa merkittäviä ja myös kiisteltyjä koulutuspoliittisia ratkaisuja. Ne ovat myös liittyneet elimellisesti suomalaisen demokratian ja hyvinvointivaltion rakentamiseen.

Koulutus on tasa-arvon ja tasa-arvoisten mahdollisuuksien taustatekijä. Koulutuksen avulla on voitu lisätä kansalaisten tasa-arvoa luomalla sosiaalisen nousun väyliä vaatimattomista sosioekonomisista oloista ponnistaville. Näin ollen alempien sosiaaliryhmien ja kasvukeskuksien ulkopuolella oleville lapsille on avautunut mahdollisuuksia parantaa yhteiskunnallista asemaansa kouluttautumisen avulla. Ja näin onkin tapahtunut – eri vahvuudella eri aikoina.

Koulutuksen ja koulutuspolitiikan rooli pitää mielestämme nähdä kahdensuuntaisesti: yhtäältä se luo mahdollisuuksia sosiaaliseen nousuun, joka on myös yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta tärkeää demokraattisessa yhteiskunnassa.

Toisaalta on selvää, että koulutuksen rooliin ja merkitykseen vaikuttaa ratkaisevasti yleinen yhteiskuntapolitiikka. Jos yhteiskunnan valta- ja varallisuuserot kasvavat, myös koulutuspolitiikan mahdollisuudet tuottaa sosiaalista nousua vähenevät tai tyrehtyvät.

Jos näin käy, lapset eivät yllä vanhempiensa statukseen ja pahimmillaan syntyy alenevaa sosiaalista kiertoa, joka murentaa erityisesti keskiluokkaa, joka on vahvan demokratian tukipilari. Yhdysvalloissa tämän suuntainen muutos alkoi jo 1980-luvulla eivätkä myöskään Pohjoismaat ole välttyneet samalta trendiltä.

Kriittinen ja aiheellinen kommentti koulutuspolitiikan tosiasiallisista vaikutuksista pitää sitoa kunkin ajan yhteiskuntaan. Olemme eläneet jonkin aikaa, ehkä jopa muutaman vuosikymmenen, tilanteessa, jossa tasa-arvoisten mahdollisuuksien ideaali on rapautunut. Väylät etenkin suosituimmille aloille ovat valitettavasti kapeutuneet siten, että sosiaalisten asemien periytyminen on vahvistunut. Tämän suuntaisia signaaleja emme ole osanneet tai halunneet lukea.

Tätä huolestuttavaa muutosta on viimeksi edistänyt muun muassa todistusvalintojen painoarvon kasvattaminen, mikä pakottaa perheet tekemään valintoja lapsilleen ja nuorilleen yhä varhaisemmassa vaiheessa.

Tällaisilla rakenteellisilla ratkaisuilla opiskelijat tosiasiassa pakotetaan valitsemaan tuleva opintosuunta jo ennen kuin he ovat lainkaan tutustuneet esimerkiksi lukion kaikkiin oppiaineisiin. Tämä nykyinen järjestelmä suosii sellaisia lapsia, joiden vanhemmilla ja huoltajilla on esimerkiksi oman korkeakoulutaustansa takia muita paremmat mahdollisuudet opastaa lastensa valintoja.

Emme voi emmekä saa tuudittautua siihen, että myönteinen kehitys jatkuu automaattisesti. Emmekä varsinkaan saa ohittaa heikkoja signaaleja, jotka viittaavat eriarvoisuuden kasvuun ja sosiaalisten asemien entistä voimakkaampaan periytymiseen. Tällainen kehitys ei ole viime kädessä kenenkään etu, vaikka kaikkein kovimman laskun siitä joutuvat maksamaan ne lapset ja nuoret, joiden sosioekonominen asema on alhainen.

Hyvä ja oikeudenmukainen yhteiskunta on sellainen, jossa yhteiskunnalliset uudistukset, esimerkiksi koulu-uudistukset, auttavat ja tukevat suhteellisesti eniten niitä oppilaita, jotka ovat lähtökohtaisesti muita heikommassa asemassa.

Jukka Kekkonen

Helsingin yliopiston oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori

Matti Taneli

kasvatustieteen tohtori, teologian ja filosofian maisteri, opettaja ja pappi, Turku