Kolumnissaan ”Aborttilaki kuin katolisessa maassa” (TS 9.9.) uutistoimituksen päällikkö Anne Savolainen pahoittelee, että Suomessa naisen oma tahto ei riitä perusteeksi abortille, vaan tarvitaan lääkärin lupa.

Käytännössä kaikki naiset ovat vuodesta 1970 lähtien saaneet halutessaan abortin, jos raskaus on kestänyt alle 12 viikkoa. Timo Soini on arvioinut, että nykyinen lakimme on silti pelastanut monen lapsen hengen, koska keskustelu lääkärin kanssa on saattanut panna odottavan äidin ajattelemaan uutta ihmiselämää, joka on alkanut kasvaa hänen sisällään.

Savolainen toteaa Texasin uuden aborttilain murentavan naisen perusoikeuksia. Raskautta ei saa Texasissa enää keskeyttää sen jälkeen, kun sikiön sydänäänet alkavat kuulua.

Abortin saa myöhemmässäkin vaiheessa, jos raskaus uhkaa naisen henkeä. Texasin lailla pyritään siis suojelemaan sekä äidin että lapsen elämää.

Savolainen ihmettelee, että uskonnollisia konservatiiveja pääsee julkisesti ääneen Suomessakin. Esimerkkinä hän mainitsee Päivi Räsäsen, joka on ajanut lääkärien oikeutta kieltäytyä aborteista.

Suomi, Ruotsi, Islanti, Tshekki ja Bulgaria ovat ainoat Euroopan maat, joiden lainsäädäntö ei salli lääkäreille tässä omantunnon vapautta. Aborttihan on hyvin poikkeuksellinen toimi: muutoin lääkärin tehtävä on suojella elämää, mutta abortissa hän joutuu surmaamaan pienen ihmisen.

Savolainen sallii uskonnonvapauden uskonnollisille ääriliikkeille, muttei sitä, että "Suomen lakien takaamia oikeuksia pyritään syrjäyttämään satukirjoihin vedoten".

Lukion biologian kirja kertoo elämän alkavan solusta. Ihmiselämän alku on hedelmöittynyt munasolu: se oli ensimmäinen solu, jossa oli juuri meidän oma ainutkertainen DNA:mme. Maailma on muuttunut niin merkilliseksi, että jos vetoaa biologisiin tosiasioihin ja yrittää puolustaa pienen ihmistaimen oikeutta elämään, saa kuulla uskovansa satukirjoihin.

Juha-Lassi Tast

Rauma