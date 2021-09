Tyksin mäellä tehyläiset ja superilaiset tekivät viikon ajan normaalisti töitään ajalla 3.–9.9. Ei tehty ylitöitä eikä vapaaehtoista vuoronvaihtoa viikon aikana.

Tämän viikon mittaisen ylityö- ja vuoronvaihtokiellon julistivat Tyksin Tehyn ja Superin ammattiosastot yhdessä vauhdittaakseen neuvotteluyhteyden löytymistä työnantajan kanssa. Neuvottelua halutaan hälytysrahasopimuksesta.

Hälytysrahaa on maksettu viime joulun, pääsiäisen ja kesän ajan 31.8. saakka 200 euroa tilanteissa, joissa työntekijä on pitänyt hälyttää esimerkiksi ylimääräiseen työvuoroon tai tekemään toisen vuoron suoraan heti edellisen loppuessa. Korona jatkuu, hoitovelka kasvaa, mutta hälytysraha tippui 200 eurosta 60 euroon 1.9. alkaen.

Hälytysrahaa on korotettu viimeisen 10 vuoden aikana 6 euroa. Hoitotyöntekijät painavat samalla draivilla edelleen kuin edelliset puolitoista vuotta; koronapotilaiden määrä sairaalassa on lievässä kasvussa ja hoitojonot muissa sairauksissa luonnollisesti ovat kasvaneet.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Matalapalkkaisuus ja raskaat työolot eivät enää pidä työntekijöitä alalla; näin kesän lopussa puhelin on soinut jäsenten kysyessä, mikä on irtisanomisaikani ja minkä verran opintovapaata on työnantajan myönnettävä?

Alalta lähtee niin nuoria kuin kokeneitakin. Väki vähenee ja korvaukset pienenevät. Pitovoimaa tässä kaivataan!

Kun hoitohenkilöstö tekee viikon ajan normaalin työnsä, siitäkö syntyy aina kaaos? Viikon normaali työ oli hyvä näyttö siitä, että resurssit ovat pielessä, kun kaikki toiminta terveydenhoidossa perustuu joustoille, ylitöille, vuoronvaihdolle – ikuista työn kanssa naimisissa oloa. Ja päälle päätteeksi syyllistäminen potilasturvallisuuden vaarantamisesta, jos joustoihin ei suostu.

Hoitohenkilöstö on kiittänyt tästä menneestä viikosta, jolloin on tiennyt joka päivä, milloin pääsee töistä kotiin. Viikon verran sai kokea, miltä tuntuu normaali työvuoro: hyvältä sanoivat tuntuvan! Neuvottelut eivät ole käynnistyneet. Työnantaja luottaa edelleen siihen, että kyllä hoitohenkilöstön joustavaa selkärankaa sopii käyttää.

Työvuorojen vaihtoihin voi määrätä ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana työnjohto-oikeudella perustelluista syistä, kuten ennalta-arvaamattomat poissaolot. Ylitöihin ei voi määrätä, kun ei olla virkanaisia eikä -miehiä.

Huomasiko kukaan? Huomasiko kukaan ulkopuolinen, että Tyksissä tehtiin viikko normaalisti töitä? Huomasiko kukaan, että tässä ihan vaan yritetään päästä työnantajan kanssa yhteistoimintalain ja -sopimuksen hengessä neuvottelemaan?

Lennu Yläneva

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Tehyläinen pääluottamusmies

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri