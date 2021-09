Turun kaupungin hyvinvointitoimialan työntekijöinä me olemme tyrmistyneitä siitä, miten työnantajamme kohtelee työntekijöitään.

Juuri kun olemme saaneet lukea kaupungin pormestarin kummallisia ajatuksia keinoista sekä hoitovelan että työvoimapulan korjaamiseksi, henkilöstö saa uuden märän rätin naamalleen. Henkilöstöhallinnossa on tehty päätös, että niille työntekijöille, jotka ovat lupautuneet oman työnsä lisäksi, omalla vapaa-ajallaan, osallistumaan nuorten rokotustapahtumiin, ei enää lokakuun alusta alkaen maksettaisi 100 euron kertakorvausta.

Kuten saimme sunnuntaina 5.9. lukea Turun Sanomista, pormestari Minna Arven näkemys on, että Turun kaupunki ei voi nostaa hoitajien palkkoja, ettei naapurikunnista valuisi hoitajia Turkuun töihin.

Uskallamme väittää, että jokainen Turun kaupungin palkkalistoilla oleva hoitaja tuntee vähintään yhden työkaverin, joka suunnittelee hakeutuvansa tai on jo hakeutunut muualle töihin. Onko Turulla ja turkulaisilla potilailla varaa menettää enää yhtään hoitajaa?

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Seuraava märkä rätti on tulossa lokakuun lopussa, jolloin palataan noudattamaan yleistyöaikaa. Koronapandemian aikana hoitohenkilöstö on voinut ruokailla joutuisasti työn lomassa. Yleistyöaikaan palaaminen tarkoittaa, että hoitajien työpäivän keskellä on 30 minuutin palkaton tauko, joka on niin sanottua omaa aikaa. Tämä tarkoittaa, että työntekijä ei ole tuon 30 minuutin aikana käytettävissä hoitotyöhön, vaikka potilaat heitä tarvitsisivat.

Yleistyöajan noudattaminen on heikentänyt henkilöstön työhyvinvointia sekä työilmapiiriä, sillä työajan pidentymisestä huolimatta ei ole ollut mahdollista hoitaa potilaita yhtään enempää.

Hoitohenkilöstö ei ymmärrä, mikä yleistyöajan tarkoitus lopulta on, sillä mahdollisuus tuottavan työn tekemiseen ei ole yhtään lisääntynyt, mutta työhyvinvointi sen sijaan on heikentynyt.

Useimmat kunnat, muun muassa Kaarina, jotka ovat kokeilleet yleistyöaikaan liittyvää työntekijän omalla ajalla tapahtuvaa 30 minuutin ruokataukoa, ovat luopuneet käytännöstä. Turku sen sijaan aikoo sinnikkäästi jatkaa henkilöstönsä kyykyttämistä hoitotyön joustavuuden ja potilaiden hyvinvoinnin kustannuksella.

Kaikkien Turun hyvinvointitoimialan hoitajien puolesta