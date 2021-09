Amerikka pettää. Länteen ei voi luottaa. Tällaista puhetta nyt kuulen. Kuka puhuu näin? Liekö lainkaan tullut ajateltua?

Amerikan apu Afganistaniin päätettiin saattaa päätökseen. Kaksi vuosikymmentä on tarjottu kaikki mahdollinen apu.

Minkälainen tragedia on menettää yli kaksi tuhatta nuorta elämää jossain kaukana kodin piiristä? Miksi? Heillä on oikeus kysyä. Kymmenien miljardien lasku lähetettiin Amerikan veronmaksajille. Miltähän se sitten tuntuu?

Miltä tuntuu kaiken päätteeksi saada moitteet tehdystä työstä ja korvaamattomista menetyksistä? Kenelleköhän tämä lasku kuuluisi?

Kenellä on otsaa alussa oleviin sanoihin? Mietin tätä.

Selvää on, että kaikki osat eivät ole palapeliin sopivia. Tavoitteena ei ole mennä rakentamaan maata kenellekään. Jokainen maa tekee omansa, niin kuin presidenttimme sen selkeästi ilmaisi. Tuleeko tässä inhimillisen luonnon ongelma esille?

Normaalilla terveellä ihmisellä on halu auttaa kärsivää. Hyväntahtoisuudella pitää kuitenkin olla herkkä rajansa. Olikohan nyt niin, että vähitellen mukaan tulevat varjopuolet pilaavat tavoitellun hyvän?

Muuttuvissa tilanteissa ei pidä jäädä loisimaan "kyllä joku muu huolehtii ja hoitaa asiat" -asenteella. Oliko jo aivan liian pitkään tuudittauduttu istumaan kyydillä vain? Liian pitkään annettu? Jos on moitetta näissä, niin on sitä siinäkin, että miksi nyt moittijat eivät menneet apuun, kun aika oli.

Mitä jos Suomi olisi ollut tällä paikalla? Kaksi kuukautta olisi ehkä ollut lyhyt aika, mutta jo kaksi vuotta voisi olla aika oppia ottamaan vastuuta omasta kohtalosta, saatika kaksikymmentä.

Viime aikoina EU on saanut huomautuksia siitä, että kyllä olisi aika ruveta ottamaan enemmän vastuuta omasta puolustuksesta. Nämä eivät ole miellyttäviä asioita. Paljon mukavampaa on istua kyydissä tai puhua lasten ja vanhusten hoidoista kuin konekaupoista. Meillä on kokemusta. Kuka tässä neuvoo ja ketä?

Meillä on 300 000 työtöntä listoilla ja silti runsasta vajausta tekijöistä työpaikoilla. Monenlaista valitusta, että huonosti tuppaa menemään.

Mitä olemme tehneet, että tähän tilanteeseen on tultu? Liekö meidän asennekoulutuksemme tahallista vai tahatonta? Lisätään kiireesti vauhtia ja hankitaan komeampia rattaita, ettemme vain putoaisi kyydistä (kilpailussa mihin?). Lapsillamme on mieletön velka. Otetaan kiireesti lisää, ennen kuin joku huomaa, mihin tällä pääsee.

Kysynkin: Mitkä tekijät synnyttivät asennekäännöksen? Silloin kerran olimme saaneet pitää oman maamme. Toivottomalta tuntuva "velka" oli langetettu yllemme. Meillä ei ollut mitään epäselvää sen suhteen. Velasta on päästävä eroon ja tehdään tästä hyvä maa. Ja hyvähän siitä tuli. Jokainen teki mitä kykeni. Ei ollut aikaa istua valittamassa, kuinka joku oli mennyt järjestämään kissanristiäiset väärään aikaan.

Nyt tuntuu, että jos teet tai jätät tekemättä, aina jollakulla on varaa ottaa nokkaansa. Tästä on tullut kansallinen ongelma, kun meillä kuitenkin on ihan oikeitakin ongelmia. Tyhjääkö murehdin, vai onko ihan pian koittava päivä, jolloin velkoja ei enää tarvitsekaan maksaa?

Veikko Harala