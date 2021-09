Lapseni päiväkotiryhmästä uupuvat molemmat vakinaiset varhaiskasvatusopettajat – rekry on auki, mutta tulijoita ei ole.

Entiset kollegat lastensuojelusta tai ikäihmisten palveluista kertovat hälyttävää viestiä, miten jaksamisen äärirajoilla mennään – kun käsipareja uupuu, kasvaa työtaakka kohtuuttomaksi.

Synnytyssaleista puuttuu kätilöitä ja Suomessa on jouduttu sulkemaan jo toimintoja, kuten Pohjois-Karjalassa tilanne kärjistyessä niin, että peräti kuusi terveysasemaa oli kesän ajan suljettuna.

Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmämme rakentuu ammattilaisten varaan. Jos ei ole tekijöitä, ei ole myöskään palvelua.

Hoitajapula on merkittävä riski koko terveydenhuoltojärjestelmällemme. Kyse on hyvinvoinnista, terveydestä ja ihmishengistä. Siitä, että tässä maassa saa ajoissa apua ja että hoito on laadukasta.

Eikä työvoimapula kosketa vain terveydenhuoltoa. Tiedämme, miten vaikeaa on saada toimijoita sosiaalihuollon puolelle töihin. Tiedämme, miten vammaispalveluista uupuu tekijöitä ja ymmärrämme, ettei yhteiskuntamme rattaat pyöri ilman varhaiskasvatushenkilöstöä.

Ottaen huomioon tulevat eläköitymisaallot, ei meillä ole varaa menettää näiltä aloilta yhtään työikäistä tekijää. Tarvitsemme heistä jokaista. Sen vuoksi emme voi vain keskittyä löytämään keinoja saada alalle uusia ammattilaisia vaan meidän on aidosti pysähdyttävä miettimään, miksi henkilöstö uupuu tai vaihtaa alaa.

Tarvitsemme nopeasti konkreettisia toimia, jotta turvaamme korvaamatonta työtä tekevien sote- ja varhaiskasvatuskentän ammattilaisten riittävyyden. Tilanne on vakava eikä alaa kannatella enää pelkillä tsemppipuheilla tai kiitoskorteilla. Kyseisillä aloilla on tehty tähänkin saakka työtä niukoin resurssein eikä varaa alimiehitykselle todella ole.

Lisäksi alojen palkkaus on asia, jota ei voida toistuvasti ohittaa – työstä tulee saada sen vastuullisuutta ja kuormittavuutta vastaavaa palkkaa.

Suomi tarvitsee asiantuntijoiden arviointiin perustuvan toimenpideohjelman sosiaali- ja terveydenhuoltoalan sekä varhaiskasvatuksen ammattilaisten työvoimapulan ratkaisemiseksi ja hyvinvointipalvelujen turvaamiseksi. Eikä mikään auta vain paperilla, vaan toimet tulee viedä ripeästi käytäntöön.

Tähän kaikkeen kun olisi pitänyt vaikuttaa jo niin paljon aiemmin – nyt meillä on käsillämme tikittävä aikapommi, joka huutaa ratkaisuja. Toivon todella, että asian vakavuuteen vihdoin havahdutaan kaikilla päätöksenteon ja johtamisen tasoilla.

Sofia Virta

kansanedustaja (vihr)

entinen sote- ja kasvatusalan työntekijä