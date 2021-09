Sanna Pihakivi kirjoitti koulukiusaamisen ehkäisystä (TS 5.9.).

Olen kuullut lapsenlapseltani hänen koulukokemuksistaan. Tyttö on hyvin kypsä ikäisekseen, rauhallinen ja empaattinen. Hän käy koulua isohkossa lähiössä, jossa on useita rinnakkaisluokkia, lapsia on noin 20 per luokka.

Tyttöä ja paria hänen luokkakaveriaan häiritsee usean oppilaan jatkuva metelöinti tunneilla. Opettaja ei tunnu saavan aikaan järjestystä, ja hänkin joutuu monesti korottamaan ääntään yrittäessään saada metelöijät seuraamaan opetusta.

Tyttö on ollut innoissaan koulusta ja on sitä vieläkin, vaikka nyt hän näyttää yhä useammin olevan koulupäivän jälkeen väsynyt metelistä ja valittaa pääkipua.

Häntä rasittaa myös muutama kiusaaja, jotka häiriköivät häntä välitunneilla lyöden ja potkien. Asiaa on yritetty saada korjattua, mutta tilanne vain jatkuu.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Tämä on vaikeuttanut lapsen unen saantia, koska ilkeydet vaivaavat hänen mieltään ja häntä ahdistaa jo seuraavan päivän kouluun meno.

Voisiko kouluun saada avustavia henkilöitä, jotka voisivat auttaa järjestyksen pidossa ja jotka pystyisivät huomioimaan häiritsijät, joita sitten pystyttäisiin auttamaan jo tässä vaiheessa?

Mikä tähän avuksi, ettei jo ensimmäisestä luokasta lähtien koulu mene pilalle tällaisten ongelmien takia? Lapsi voi menettää vähitellen oppimisen halun ja ilon.

Yleisemminkin ottaen vastaavanlaisissa tapauksissa oppimistaso laskee, koko suomalainen koulujärjestelmä kärsii tällaisesta. Saati mitä tällainen jatkuva stressi merkitsee yksilötasolla.

Voisiko kouluun saada avustavia henkilöitä, jotka voisivat auttaa järjestyksen pidossa ja jotka pystyisivät huomioimaan häiritsijät, joita sitten pystyttäisiin auttamaan jo tässä vaiheessa?

Myös vanhempien tulisi olla aktiivisia ja kiinnostuneita lapsensa koulunkäynnistä ja siitä, miten oma lapsi käyttäytyy ja miten hän suhtautuu luokkakavereihinsa. Osaltaan yhteisöllisyyden avulla koulu ja koti pystyisivät tarttumaan tällaisiin ongelmiin ajoissa.

Nämä tytön murheet ovat nyt myös hänen lähipiirinsä murheita. Toivotaan kovasti, että ongelmat selviävät pian.

Hätähuuto!