Uusi pormestarimme ratkaisi hoitajapulan kätevästi – tuodaan hoitajia ulkomailta (TS 5.9.). Liiketaloudellisesti tämä on kätevä ratkaisu, koska tällöin ei tarvitse puuttua hoitajien palkkaukseen tai palkitsemiseen.

Filippiiniläiselle hoitajalle taas suomalaisen hoitajan palkka kuulostanee taivaalta. Valitettava tosiasia on se, että Suomessa ansaitulla palkalla pitää pärjätä Suomessa.

Hoitajapula on seuraus työn houkuttavuudesta. Sen kuten minkä tahansa työn houkuttavuus riippuu siitä saatavasta korvauksesta suhteessa esimerkiksi työn raskauteen. Hoitajien palkankorotukset ovat laahanneet sen verran jäljessä, että ala ei houkuta.

Hoitajapula koskee myös yksityisiä, joten suunta on sinne, missä saman palkan tai enemmänkin saa ilman vuorotyötä. Hoitajat vaihtavat arvostuksen puutteen ja työn raskauden vuoksi jopa toiselle alalle. Hoitajien lähdettyä julkiselta puolelta jäljelle jäävien työtaakka kasvaa ja lisää aikeita etsiä paremmin palkattua tai ainakin kevyempää työtä.

Turussa on linjattu, että hoitajien palkkioihin ei kosketa. Presidenttiämme myöten on kehuttu, kuinka hyvää työtä he ovat korona-aikana tehneet. Kehut ovatkin ainoat hoitajillemme annetut palkkiot lukuun ottamatta HUS:ia, missä sentään hoitajille lanseerattiin kiitoskortti, jonka jokainen sai itse tulostaa.

Miksiköhän hoitajien palkitseminen heidän pitämiseksi töissä on niin suuri tabu? Kun Turussa tehtiin funikulaari tai rautatien ylittävä kävelysilta, lisämäärärahoja kyllä löytyi, jotta työt voitaisiin saattaa loppuun.

Lasketaanpa vaikka että 100:lle hoitajalle olisi annettu lisäkorvausta 500 euroa kuukaudessa. Palkan sivukulut lisättynä tuo maksaisi noin 750 e/kk. 100 hoitajaa x 750 e/kk x 12 kk = 900 000 e/v. Vaikka siis tuo olisi luvattu 10 vuodeksi, summa olisi vähemmän kuin kävelysillan lisäbudjetti.

Rokotustyöhön hankittiin lisäresursseja yksityisiltä toimijoilta. Kuten aiempi kirjoitus osoitti, jo pelkästään yksityisten rokottajien saama korvaus oli huomattavasti kaupungin palkalla rokottavan hoitajan palkkaa suurempi. Lisäksi kaupunki joutuu maksamaan noiden yksityisten toimijoiden lisähinnan eli katteen.

Kun samalla omia hoitajia palkittiin vain lämpimin kiitoksin, kulkusuunta oli selvä.

Kunnon yritysjohtajalla olisi tällaisessa tilanteessa ollut sen verran pelisilmää, että omia hoitajia olisi palkittu niin, ettei samaa työtä tekevien palkkaus olisi ollut niin eriarvoista. Lämmin kiitos tai pizza lisänä viikonlopputyölle ei tainnut olla riittävä korvaus.

Ulkomaiset hoitajat eivät ratkaise olemassa olevaa hoitajapulaa lähiaikoina. Nyt tehtävät päätökset saattavat kuitenkin vaikuttaa siihen, mikä on oikeasti hoitajien työn arvostus ja hoitavatko meitä jatkossa suomalaiset vai ulkomaiset hoitajat.

Päättäjille ja hyvin toimeentuleville tämä lienee ihan sama – hoitokuluvakuutusten turvin he käyttävät yksityisiä palveluja.

Timo Lappalainen