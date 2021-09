Turun Sanomat kirjoitti 5.9. Turun poliitikkojen syksyn haasteista. Aiheeseen liittyen on säästösyistä kysytty, miksi terveille lapsille järjestetään terveystarkastuksia neuvoloissa. Joidenkin mukaan niukat resurssit tulisi kohdentaa ensisijaisesti eniten tukea tarvitseville.

Missä ja miten nämä eniten tukea tarvitsevat sitten tavoitettaisiin? Tutkimusten mukaan vanhemmat eivät välttämättä kuormittavissa tilanteissa (muun muassa ero, väkivalta, työttömyys) jaksa hakea apua itselleen tai lapselleen. Osa vanhemmista ei halua jakaa huoliaan neuvolassa tai haluaa välttää palveluja mahdollisten lastensuojelutoimenpiteiden pelossa.

Viive avun saannissa saattaa aiheuttaa lapselle ja vanhemmalle ylimääräistä huolta sekä ongelmien syvenemistä ja hoitokustannusten kasvua.

Kaikilla perheillä on sosioekonomisesta asemasta huolimatta jossain elämänvaiheessa tiedon, tuen ja avun tarvetta. Lapsen odotusaika ja pikkulapsiperheen aika muodostavat muutosvaiheen iloineen ja huolenaiheineen.

Tiedon ja tuen tarjoaminen ovat neuvoloiden perustehtäviä. Säännölliset tapaamiset raskausaikana ja erityisesti vauvan ensimmäisen ikävuoden aikana tukevat tuttuutta ja luottamusta sekä perheen voimavarojen vahvistamista ja ongelmien puheeksi ottoa.

Neuvolahenkilöstön tekemä kansanterveystyö on merkittävää. Esimerkiksi korkea rokotuskattavuus on neuvoloiden ansiota. Rokotusten on arvioitu säästävän yhteiskunnan kustannuksia vähintään 100 miljoonaa euroa joka vuosi. Myös lasten näönseuranta toiminnallisen heikkonäköisyyden havaitsemisessa ja kuulovian varhainen tunnistaminen seulonnassa on todettu kustannusvaikuttaviksi.

Pikkulapsiperheet, joilla on esimerkiksi psykososiaalisia ongelmia, hyötyvät neuvoloiden tarjoamasta perhevalmennuksesta ja vertaistuesta. Neuvoloissa tehdään merkittävää edistävää mielenterveystyötä ja häiriöitä ehkäisevää työtä sekä räätälöidään varhaista hoitoa.

Vanhemmuutta tukemalla edistetään lapsen suotuisaa kasvuympäristöä ja koko perheen hyvinvointia. Lapsen varhaisiin elinvuosiin ja vanhemmuuden tukeen investointi aikaansaavat tutkimusten mukaan parhaimman tuoton.

Sote-uudistuksessa on ensisijaista turvata neuvoloiden henkilöstöresurssit julkisissa palveluissa. Henkilöstövajaus, uupuminen ja kiireisyys eivät edistä aitoa kohtaamista, tuen tarpeiden varhaista tunnistamista ja avun räätälöintiä sekä moniammatillista yhteistyötä.

Luottamuksen ja tuttuuden saavuttamiseksi on mahdollisuuksien mukaan turvattava perheelle pääsy saman terveydenhoitajan vastaanotolle. Riittävästi resursoidut neuvolapalvelut koituvat lasten ja perheiden sekä koko yhteiskunnan parhaaksi!

Tuovi Hakulinen

tutkimuspäällikkö (äitiys- ja lastenneuvolapalvelut), dosentti, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL