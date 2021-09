2020-luku on yrittäjyyden vuosikymmen. Globalisaatio ja maailman digitalisoituminen ovat johtaneet työelämän rakennemuutokseen. Yhä useampi henkilö elättää itsensä palkkatöiden ohella yrittäjyydellä.

Tästä huolimatta suomalainen yhteiskunta ja lainsäädäntö ovat jääneet jälkeen tässä kehityksessä, eivätkä ne pysty vastaamaan alati lisääntyvän yrittäjyyden tarpeisiin. Suomen rakenteellisiin ongelmiin on nyt uskallettava puuttua entistä pontevammin.

Nyt kun talous on lähtenyt virkoamaan ja yrittäjät suhtautuvat positiivisin mielin ja odotuksin tulevaan, kärsitään monilla aloilla työvoimapulasta, eikä tekijöitä riitä kaikkialle. Työmarkkinoidemme jäykkyys ja muut rakenteelliset ongelmat eivät saa asettua potentiaalisen kasvun esteeksi.

Tulevaisuudessa tulemme entistä enemmän tarvitsemaan tekijöitä ja osaajia myös rajojemme ulkopuolelta. Ratkaisuja tarvitaan nopeasti, jotta yrityksiemme kasvu ei pysähdy työvoiman saatavuusongelmiin.

Haluamme työmarkkinoillemme ei vaan tekijöitä, vaan myös alansa parhaita osaajia. Tämä itsessään puhuu saatavuusharkinnan luopumisen puolesta.

Työn vastaanottamisesta tulisi tehdä houkuttelevampaa. Konkreettinen toimi työn kannattavuuden ja työllisyyden parantamisen eteen olisi ansiosidonnaisen työttömyysturvan lyhentäminen ja porrastaminen. Sosiaaliturva itsessäänkin vaatii uudistuksia.

Myös paikallisessa sopimisessa on vihdoin päästävä eteenpäin. Sen puolesta puhuvat jo tuoreen pk-yritysbarometrin tulokset, jonka mukaan paikallinen sopiminen on tukenut usean yrityksen kasvua ja auttanut tilanteessa, jossa yrityksen palvelujen ja tuotteiden kysyntä on laskenut merkittävästi.

Viime sunnuntaina vietettiin Yrittäjän päivää. Almanakkaan kyseinen juhlapäivä pääsi vasta vuonna 2010. Yrittäjyyden tunnustus ja arvostus ovat siis varsin uusi asia ja siksi yrittäjyyden merkityksen esille nostaminen on edelleen hyvin tärkeää.

Ilman yrittäjiä ja yrittäjien maksamia veroja ei yhteiskunta toimi. Yrittäjyyttä tukevia uudistuksia ei siis pidä enää viivytellä.

Jyrki Hakkarainen

puheenjohtaja

Varsinais-Suomen Yrittäjät