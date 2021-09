Poliisin näkeminen herättää useimmissa kunnioituksen ja arvostuksen tunteen. Lainvalvojan auktoriteettiasema on useimmille itsestäänselvyys.

Poliisien työn kuormitus on kasvussa. Korona-aika on lisännyt ihmisten pahoinvointia, mikä on näkynyt lisääntyneenä väkivaltana ja häiriökäytöksenä – sekä ulkona että neljän seinän sisällä. Tästä huolimatta suomalaiset eivät pyydä poliisia enää yhtä usein apuun kuin aiemmin. Ongelmat yritetään hoitaa entistä useammin itse.

Liikenne- ja seksuaalirikokset ovat lisääntyneet. Poliiseja maalitetaan. Rikoksista ja hälytystehtävistä on tullut ylipäänsä vaarallisempia. Operaatiossa, jossa on tarvittu aiemmin yhtä poliisipartiota, tarvitaan nykyään yhä useammin useaa.

Samalla kun Ruskolla ammuttiin, oli Varsinais-Suomen poliisilla käynnissä 46 muuta samanaikaista tehtävää. Tehtäviä Varsinais-Suomen poliisilla on keskimäärin 200 päivässä.

Muissa Pohjoismaissa poliisien määrä 100 000 kansalaista kohti on noin 200. Suomessa määrä on 135.

Entistä vaativampien tehtävien ohella poliisimiehiä ja -naisia kuormittaa pelko viran säilymisestä ja työn määrän lisääntymisestä. Yhä useampi poliisi harkitsee alan vaihtamista.

Vaalikauden alussa jokainen eduskuntapuolue sitoutui siihen, että poliisien määrä nousee kauden loppuun mennessä nykyisestä 7500:sta 7850 poliisiin. Nykyhallitus on lisännyt pysyviä menoja kaudellaan 1400 miljoonalla. Samalla se säästää poliisin resursseista.

Hallituksen esittämä budjettileikkaus tarkoittaisi 450 poliisin työn päättymistä. Leikkaus tarkoittaisi poliisin läsnäolon ja näkyvyyden vähenemistä, heikompaa kykyä turvallisuusongelmien ratkaisuun, toimintavalmiusajan ja rikosten tutkimusajan pitenemistä, selvitysasteen heikkenemistä, valvonnan ja virka-avun vähenemistä sekä lupien käsittelyaikojen pitenemistä. Luottamus viranomaistoimintaa kohtaan vähenisi.

Tämä ei käy. Kokoomus on sitoutunut vaihtoehtobudjetissaan nostamaan poliisien määrää nykyisestä yli viidellä sadalla. Jotta turvallinen arki on taattu jatkossakin, on poliisilla oltava sen tarvitsemat resurssit.

Kyse on järjestelmän uskottavuudesta. Ihmisten on tunnettava olonsa turvalliseksi. Poliisin toimintakykyä tulee vahvistaa – ei heikentää.

Anne-Mari Virolainen

kansanedustaja (kok)

Kaarina