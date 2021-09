Hannu Miettusen kolumni (TS. 29.8.) käsitteli tärkeää kysymystä: kenen pitää olla perustuslain vartija, jos kenenkään?

Hänen mielestään Suomessa on liu’uttu pois vallanjako-opin keskeisestä ajatuksesta, koska valtion kolmen päätehtävän – eli lainsäätämisen, lain noudattamisen hallinnossa ja riitojen ratkaisun lakien mukaan tuomioistuimissa – väliset rajat ovat hämärtyneet. Lainsäätäjän tontilla huseeraa erilaisia mediassa selittäviä perustuslakijuristeja. Näiden kommenttien ja somejakojen ydin ovat mielipiteet siitä, mitä perustuslaki kulloinkin kieltää, käskee tai sallii. Sitten samat ovat esittämässä perustuslakivaliokunnalle käsityksiään laintulkinnasta suppeana asiantuntijajoukkona.

Miettunen antaa ymmärtää, että lainsäätäjät perustuslakivaliokunnan jäseninä ovat suhtautuneet heihin ylikunnioittavasti, kun tulkintoja on pääsääntöisesti seurattu. Tästä on Miettusen mukaan seurannut ”kaikkein eniten vahinkoa arkijärkiselle asioiden hoitamiselle”. Edelleen hän syyttää mediaa perustuslakijuristien uskonasioihin rinnastuvien mielipiteiden kritiikittömästä levittämisestä.

Kirjoituksessa menevät puurot ja vellit sekaisin tavalla, joka ei ole suomalaisille vaaraton. Siinä levitetään harhaanjohtavaa kuvaa siitä, miten perustuslakimme valvonta on järjestetty.

Meillä julkisuudessa esitetyt mielipiteet ja päätökset samoista asioista on erotettu toisistaan. Oikeastaan on niin, että kun joku perustuslakijuristi esittää käsityksensä lain tulkinnasta ja sen perustelut, niin se on länsimaiseen avoimeen ja vapaaseen keskustelukulttuuriin kuuluva asia. Päätöksentekijöillä ei ole velvollisuutta noudattaa näitä näkemyksiä, vaan se on perustuslakivaliokunnan päättäjien valinta paremman perustelun voimalla.

Lisäksi on hyvä huomata, että meillä perustuslakia, tosin harvemmin kuin esimerkiksi USA:ssa tai Saksassa, soveltavat myös tuomioistuimet. Tämä johtuu siitä, että meillä ei ole erillistä perustuslain soveltamiseen keskittyvää tuomioistuinta. Lisäksi lakien perustuslainmukaisuuden ennakkotarkastus valiokunnassa karsii laajasti ristiriidat pois jo ennen tuomioistuinten vuoroa.

Suomen järjestelmä on kritiikille altis, mutta voi ajatella, että ainakin se on parempi, jos laajoja lainsäädäntöuudistuksia, kuten vaikkapa sotea, ei viedä käytännön toteutukseen ilman, että on varmaa, että perusratkaisut ovat lainmukaisia. Sotku olisi päinvastaisessa tapauksessa melkoinen ja tätä varmaan Miettunen ei tarkoita ”arkijärjen käytöllä”.

Tässä kohdataan se kysymys, minkälaisen valtion me haluamme. Tahdotaanko perustuslaissa määriteltyyn vallanjakoon, toimivaltuuksiin ja perusoikeuksiin nojaava oikeusvaltio vai sellainen, missä ”arkijärkinen asioiden hoito” ja ”yhteinen hyvä” on maksimoitu, mitä tämä sitten tarkoittaakaan.

Länsimaisten perustuslakien haaste on organisoida demokraattinen valtio, jossa ihmisen perusoikeuksia ja kansan vapaata tahtoa lainsäätäjänä kunnioitetaan yhtä aikaa. Tämä on vaikea harjoitus eikä onnistu, jollei maassa ainakin neljä edellytystä täyty: muodollinen lainsäädäntö, erityisesti perustuslaki, vastaa edellistä ihannetta, ylimmän vallan käyttäjät noudattavat lakia, tuomioistuimien ratkaisuja kunnioitetaan ja väestön laaja enemmistö jakaa demokraattiset arvot ja päätöksenteon tavat.

Järjestelmästä tulee vääjäämättä niin monimutkainen, että jonkun on erikoistuttava sen sääntöjen hallintaan ja nämä ihmiset saavat Miettuselta otsaansa leiman ”perustuslakijuristi, rettelöijä”. Mutta kun jokin edellisestä neljästä otetaan pois, ei kyse ole enää länsimaisesta demokratiasta.

Maailmassa on suuri joukko valtioita, joissa vallan käytännöt ja ihmisten kohtelu ovat jotain aivan muuta kuin niiden perustuslaeista voisi päätellä. Niissä perustuslaki joustaa ja muuttuu poliittisten päättäjien niin tahtoessa. Lähimpinä esimerkkeinä Venäjä ja Valko-Venäjä. Näissä voidaan ratkaista asiat jos ei muiden niin vallanpitäjien arkijärjen sanelemalla tavalla ja siellä ”perustuslakijuristit” eivät tuota hankaluuksia.

Pekka Riekkinen

Turku