Perhehoito ei ole uusi asia. Lasten ja nuorten sekä vammaisten henkilöiden kohdalla perhehoitoa on toteutettu jo pitkään. Sen sijaan ikäihmisten perhehoito on vasta etsimässä paikkaansa ikäihmisten hoidon ja hoivan palveluvalikoimassa.

Ikäihmisten perhehoito on inhimillinen, kotoisa ja turvallisen arjen mahdollistava hoitomuoto. Se antaa hyvät mahdollisuudet käyttää yhteisöllisyyttä, yhdessä tekemistä ja kokemista, hoivan ja huolenpidon perustana. Ikäihmisten perhehoidolle on yhä kasvava tarve ja erityisesti monelle muistisairaalle se on erinomainen vaihtoehto.

Pohjois-Karjala on ollut edelläkävijänä ikäihmisten perhehoidon kehittämisessä ja saadut kokemukset ovat erinomaisia. Kiteen Evankelinen Kansanopisto on toteuttanut perhehoitajien valmennusta jo yli kymmenen vuoden ajan. Valmennus toteutetaan yhteistyössä kuntien ja sotealueiden kanssa ja sen kesto Kiteellä on 100 tuntia, kun se yleensä on vain 21 tuntia.

Lyhytaikaista perhehoitoa voidaan käyttää esimerkiksi omaishoitajan vapaan järjestelyissä tai vuorohoitona kotona asumista tukemassa. Lyhytaikainen perhehoito sopii myös tilanteisiin, joissa ikäihminen tarvitsee tukea kuntoutumiseen sairaalahoidon jälkeen ennen omaan kotiin palaamista.

Hoidettavan omassa kodissa tapahtuva perhehoito taas mahdollistaa hoidettavalle tutun ja turvallisen ympäristön. Perhehoito hoidettavan kotona on hyvä vaihtoehto kotona asumisen tukemisessa. Kotihoidon nykyiset resurssit ovat monin paikoin huonot ja kiertävä perhehoitaja voisi toimia esimerkiksi kotihoidon tukena ulkoiluttajana, kulttuuri-, harrastus ja kauppakaverina tai omaisten vapaapäivien sijaisena.

On myös muistettava, ettei perhehoito sovi kaikille ja siksi myös muita ikäihmisten hoito- ja hoivamuotoja on kehitettävä inhimillisempään ja kodinomaisempaan suuntaan. Tehostettu palveluasuminenkin tulee ymmärtää yhteisökodiksi, josta laitosmaisuus tulisi saada minimiin.

Toivottavasti tulevilla hyvinvointialueilla nähdään perhehoidon mahdollisuudet ja sitä laajennetaan ja kehitetään edelleen osana ikäihmisten hoidon ja hoivan palveluvalikoimaa.

Merja Mäkisalo-Ropponen

kansanedustaja (sd)

Muistiliiton hallituksen puheenjohtaja