Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Mikko Valtonen otti kärkkäästi kantaa ulkomaisen työvoiman käyttöä koskevaan saatavuusharkintaan (TS mielipiteet 29.8.) ja haluaa sen heitettävän romukoppaan.

Valtosen mukaan "saatavuusharkinnalla tarkoitetaan käytäntöä, jossa selvitetään ennen oleskeluluvan myöntämistä, onko kotimaan työmarkkinoilta saatavissa sopivaa työvoimaa, ja jos näin on edes teoreettisesti, jää oleskelulupa saamatta eikä osaaja pääse muuttamaan Suomeen."

Työvoiman saatavuutta kotimaan työmarkkinoilla ei arvioida "teoreettisesti", kuten Valtonen antaa ymmärtää. Ely-keskukset määrittelevät alueensa työvoimapula-alat tarkasti omissa alueellisissa linjauksissaan muun muassa ammattibarometrin ja työnvälitystilastojen perusteella.

Kirjoituksessa ei myöskään mainita olennaista tosiasiaa, että kaikki työvoimapula-ammateiksi linjatut ammattialat on jo vapautettu saatavuusharkinnasta. Saatavuusharkinta ei siis mitenkään estä palkkaamasta ulkomaalaisia, mikäli kyseessä on aito työvoimapula. Ainoastaan sellaisten ammattialojen osalta, joilla on huomattavasti enemmän työttömiä työnhakijoita kuin avoimia paikkoja, noudatetaan kovasti parjattua saatavuusharkintaa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Käytännössä saatavuusharkinta tarkoittaa sitä, että työnantajan on julkaistava työpaikkailmoitus TE-toimiston sivuilla, pidettävä sitä auki kaksi viikkoa ja raportoitava sen jälkeen viranomaiselle rekrytoinnin tuloksista.

Tätä menettelyä on SAK:n mielestä syytä noudattaa, koska se on reilu ja suo työttömille työntekijöille mahdollisuuden edes hakea avoimia työpaikkoja ennen kuin lähdetään suoraan rekrytoimaan väkeä kolmansista maista. Vai halutaanko työttömät työnhakijat suoraan romukoppaan?

Kirjoituksessa väitetään, että saatavuusharkinnasta luopuminen olisi Suomelle kilpailuetu, joka lisäisi maamme houkuttelevuutta ulkomaalaisten osaajien silmissä. Tekstistä ei käy ilmi, keitä nämä "ulkomaalaiset osaajat" ovat ja miten osaaminen määritellään. Ovatko he niin sanottuja huippuosaajia vai työnsä osaavia bussikuskeja ja lihanleikkaajia?

Suurpiirteinen puhe "osaajista" hämää lukijaa, joka saattaa päätellä, että saatavuusharkinta estää koulutettujen asiantuntijoiden rekrytointia Suomeen. Näin kuitenkaan ei ole, koska saatavuusharkintaa ei sovelleta asiantuntijoihin vaan pelkästään ns. duunariammatteihin.

Saatavuusharkintaa on myös vaikea pitää kovin takapajuisena, koska kaikki EU-maat Ruotsia lukuun ottamatta noudattavat sitä tai vastaavaa menetelmää työmarkkinoillaan.

Suomi tarvitsee kansainvälisiä osaajia, mutta maahanmuuton tulee lähtökohtaisesti kohdistua työvoimapulasta kärsiviin aloihin sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan ja kärki- ja kasvualojen kannalta olennaisiin erityisasiantuntijoihin, opiskelijoihin ja tutkijoihin. Tällä tavoitteella ei kuitenkaan ole mitään tekemistä saatavuusharkinnan kanssa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Eve Kyntäjä

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n maahanmuuttopolitiikan asiantuntija