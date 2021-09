Miksi Turun kaupunki ei tiedota koulujen ja päiväkotien koronatapauksista ja altistuneista? Miksi tämä asia halutaan pitää salassa? Lähikaupungit kertovat nämä ja paikallislehti pystyy näistä asukkaille kertomaan.

Kaiken avoimen hallinnon, hyvän viestinnän ja asukkaiden osallisuuden kampanjoinnin oheen tehdään tällaista. Kyse on myös asukkaiden terveysturvallisuudesta.

Toive siitä, että kansalaiset tekevät kaikkensa, jotta koronasta päästäisiin, on käsittämätön, kun Turun kaupunki päättää salata koulujen ja päiväkotien tilanteen. Voiko oudompaa viestintästrategiaa olla?

Tiedoksi vaan, että korona ei valitettavasti sillä katoa, että sen esiintyminen on salaista tietoa, tällainen jopa vie kaupungin tilannetta huonompaan suuntaan. Kaupunkilaisten tietoisuus oikeasta tilanteesta on kaiken a ja o. Kuka vastaa tästä, että Turun viestintä on näin heikkoa?

Mitä mieltä kaupungin viestintä on tästä?

Erittäin hämmästynyt turkulainen