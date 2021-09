Taas on se vuodenaika, jolloin kymmenet tuhannet koulukirjat on käärittävä kontaktimuoviin. Pienet alakoululaiset eivät siihen pysty, harvat isommatkaan, tulee kuplia. Kirjankustantajat eivät voi asiaa auttaa, koska kelmu kuormittaa luontoa!

Wilman uhalla asia on kuitenkin jonkun antiekotekona tehtävä. Opiskelu on ilmaista tietokoneesta lyijykynään asti, kelmutuksesta ei kuitenkaan tingitä eikä yhteiskunta auta. Opus on voinut olla monella oppilaalla päällystämättömänä, joskus kuitenkin ”salapoliisi” iskee ja joukot on valjastettava vanhan tradition säilyttämiseksi. 1960-luvulla oli myytävänä valmiita muovitaskuja, joihin kirjan voi sujauttaa.

Tulikohan oppilaasta ”koulupudokas” (mätä maahan pudonnut hedelmä), mikäli ei muovittaminen kotijoukoista huolimatta onnistu? Sanana ”koulupudokas” pitäisi luokitella herjaukseksi ja herjaajat tulisi saada edesvastuuseen holtittomasta kielenkäytöstä.

Eeva Auvinen

isoisoäiti

Naantalin Merimasku