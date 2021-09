Valtioneuvosto tiedotti 23.8. muuttavansa kaikki sähköpostiosoitteensa gov.fi-päätteisiksi. Pääte juontuu englannin kielen sanasta government.

Kotimaisten kielten keskus on verkkosivuillaan ottanut kantaa uutiseen ja todennut, että sähköpostiosoitteissa ”olisi hyvä käyttää” suomea ja ruotsia.

Englanti on jo aiemmin ujuttanut itsensä julkishallinnon verkkosivujen osoitteisiin. Esimerkiksi Ylen tuottamassa vaalien tulospalvelussa alasivujen osoitteet on kaikissa kieliversioissa nimetty englanniksi. Jos haluaa tarkastella Turun kunnallisvaalien tuloksia äänestysalueittain, osoitteen loppuosa on silkkaa englantia: vaalit.yle.fi/kv2021/fi/regions/3/municipalities/853#pollingDistricts.

Tämä herättää monia kysymyksiä. Eivätkö viranomaiset tunne kielilakia ja ymmärrä sähköposti- ja verkko-osoitteidenkin olevan osa kielellistä viestintää, jota nämä lait säätelevät?

Eikö Kotimaisten kielten keskus voisi muotoilla palautteensa pikemminkin vaatimuksiksi kuin suosituksiksi?

Entä mikseivät kansalaiset kantele kielilain rikkomisista useammin eduskunnan oikeusasiamiehelle, vaikka kantelulomakkeen täyttäminen verkossa onnistuu melko vähällä vaivalla?

Monessa muussa maassa kielilakien valvontaan kiinnitetään enemmän huomiota kuin Suomessa. Esimerkiksi Walesissa toimii aluehallinnon nimittämä virkamies Comisiynydd y Gymraeg eli kymrin kielen komissaari, jonka toimenkuva muistuttaa osittain eduskunnan oikeusasiamiehen tehtäviä, mutta vastuualueena on siis vain kieli.

Pitäisikö Suomeenkin perustaa vastaava virka?

Jani Koskinen

kielitieteilijä (FM), tietokirjailija