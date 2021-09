Puolue toisensa jälkeen on ilmaissut kannattavansa paikallisjunaliikenteen käynnistämistä Varsinais-Suomessa. Paikallisjunaliikenne on ollut pitkään yksi maakunnan liikennepolitiikan tavoitteista. Liikenne olisi osa maakunnallista joukkoliikennejärjestelmää. Osa joukkoliikenneketjua, joka kytkeytyy kumipyörillä kulkevaan joukkoliikenteeseen niin Föli-alueella kuin kaukoliikenteessä.

Raiteilla kulkeva joukkoliikenne yhdistää seutukunnat ja kytkee taajamat yhteen. Sillä olisi roolinsa myös osana ylimaakunnallista kasvukolmiokehitystä. Lisäksi se linkittyy vahvasti Turun ja Helsingin välin nopeaan junayhteyteen, Tunnin junaan.

Paikallisjunaliikenne on luonteva askel kestävän asunto- ja työmarkkina-alueen rakentamisessa. Käytännössä kyse on palvelusta valtion rataverkolla kolmeen suuntaan: Turku-Salo, Turku-Loimaa ja Turku-Uusikaupunki.

Uudenkaupungin radan sähköistyksen valmistumisen myötä kaikilla kolmella ratasuunnalla on hyvät ja tasavertaiset edellytykset raideliikenteen kehittämiseen. Lisäksi raideliikenteen rooli Naantaliin pitää arvioida vielä erikseen.

Haluaisin nähdä tulevaisuuden, jossa Uudenkaupungin autotehtaalle pendelöidään Turusta junalla. Tiedostan samalla sen, että asemalta tehtaalle pitää kehittää matkaketjua siinä samalla.

Suomessa ei olla viime vuosikymmeninä kehitetty merkittävää paikallisjunaliikennettä pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Siksi suomalaista esimerkkiä ja sen vaikutuksia ei ole, mihin Varsinais-Suomen hanketta voisi peilata.

Sipilän hallitus käynnisti muutaman alueellisen junaliikenteen pilotin. Kyseessä oli kuitenkin yksittäiset yhteydet, joissa valtio oli liikenteen tilaaja. Pilotit eivät olleet laajempialaisia paikallisjunaliikenteen kokonaisuuksia.

Varsinais-Suomen kuntien omistaman maakunnan liiton rooli paikallisjunaliikenteessä on suunnittelijan rooli. Maakuntakaavassa on ratkaistu asemapaikat ja niiden ympäristön maankäyttö. Varsinais-Suomen liitto ja maakuntahallitus ovat vieneet suunnittelua eteenpäin osana maakunnan liikennejärjestelmätyötä. Viimeisimpänä on valmistunut paikallisjunaliikenteen asemapaikkojen kehittämissuunnitelma.

Raideliikenteen kehittämiseen liittyy useita tahoja ja niiden asema ei ole selkeä. Valtakunnallista päätäntävaltaa käyttää eduskunta, valtioneuvosto ja liikenne- ja viestintäministeriö. Alueellinen päätäntävalta on radanvarren kunnilla tai niiden delegoimina Föli-tyyppisillä toimijoilla. Väylävirasto, Traficom ja Fintraffic ovat asiantuntijavirastoja. VR ja mahdolliset muut operaattorit ovat junaliikennettä myyviä yrityksiä.

Paikallisjunaliikenteen käynnistäminen Varsinais-Suomessa edellyttää ainakin toimivaa ratainfraa, asemia ja niiden rakenteita, operointiin soveltuvaa kalustoa varakalustoineen sekä joukkoliikenneviranomaista, joka suunnittelee ja tilaa liikenteen, toteuttaa lippujärjestelmän sekä vastaa liikenteen taloudesta.

Pääkaupunkiseudulla HSL-liikenteen junakaluston omistaa kuntaomisteinen kalustoyhtiö, Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy. Ilman kalustoyhtiötä en usko koko Varsinais-Suomen kattavaa raideliikennettä syntyvän. Yhtiössä voi kuntien lisäksi olla mukana valtio, tai yhtiö voi olla yhteinen useamman maakunnan, esimerkiksi Pirkanmaan kanssa.

Paljon on puhuttu VR:n vanhan kaluston romuttamisesta. Tämän kaluston hyödyntäminen maakunnallisessa liikenteessä pitää objektiivisesti arvioida samalla kuitenkin kartoittaen muut mahdolliset kalustovaihtoehdot.

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan toimivalta raideliikenteessä on ainoastaan valtiolla sekä sen lisäksi HSL:llä pääkaupunkiseudulla. Jotta paikallisjunat joskus Varsinais-Suomessa liikkuvat, vaati tämä lainmuutoksen. Muillakin alueellisilla joukkoliikenneviranomaisilla tulee olla toimivalta raideliikenteessä.

Ydinkysymys paikallisjunaliikenteen käynnistämisessä on toimivalta. Mikä on se viranomainen ja tilaajataho, joka paikallisjunaliikennettä organisoi? Maakunnan liitolla ei ole nykyisten tehtäviensä puitteissa toimivaltaa paikallisjunaliikenteen järjestämisessä. Liitolla on luonteva rooli asian edistäjänä ja suunnittelijana. Käytännössä valta on varsinaissuomalaisilla radan varsien kunnilla.

Jos tämä 15 kunnan joukko, Turku, Salo, Loimaa ja Uusikaupunki etunenässä löytää toisensa, löytyy yhteinen ymmärrys paikallisjunaliikenteen hyödyistä ja on valmius osallistua liikenteen kustannuksiin, niin asia varmasti etenee.

Janne Virtanen

edunvalvontajohtaja

Varsinais-Suomen liitto