Sote-uudistus etenee kohti vuonna 2023 aloittavia uusia hyvinvointialueita. Uudistuksessa kuntalaisten palvelut siirtyvät kunnilta hyvinvointialueiden hoidettaviksi.

Henkilöstön työnantaja muuttuu yli 212 000 työntekijältä, Varsinais-Suomessakin liki 21 000:lta. Kyse on siis maamme historian suurimmasta liikkeenluovutuksesta.

Henkilöstö on ymmärrettävästi huolissaan siitä, miten muutos vaikuttaa heidän työhönsä, työntekopaikkaansa, kuka on jatkossa työnantaja jne. Mikäli tietoa uudistuksen etenemisestä ei tule ajantasaisesti ja luotettavasti, huoli lisääntyy entisestään.

Motivoitunut ja muutokseen sitoutunut henkilöstö on iso osa uudistuksen onnistumista. Läpinäkyvyys on avainsana luottamuksen synnyttämisessä! On siis tärkeää, että kaikkien henkilöstöryhmien edustajat otetaan mukaan uudistuksen valmisteluun ihan alusta lukien. Tätä kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistoimintalakikin edellyttää.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Eduskunnan hyväksymässä sote-uudistusta koskevassa lainsäädännössä ja hallituksen ohjeistuksessa hyvinvointialueiden valmistelusta painotetaankin henkilöstön asianmukaista osallistamista valmisteluun sekä hyvää yhteistoimintaa.

Kunta-alalla on syksyllä 2019 annettu KT:n ja kaikkien kunta-alan pääsopijajärjestöjen yhteinen suositus tasapuolisesta henkilöstönedustuksesta hallinnonuudistuksissa. Tällä tavoiteltiin ns. 2+2+2-periaatetta, jossa jokainen pääsopijajärjestö saisi kaksi paikkaa hyvinvointialueen YT-elimessä sekä VATE:ssa ja soveltuvasti sen asettamissa työryhmissä.

Motivoitunut ja muutokseen sitoutunut henkilöstö on iso osa uudistuksen onnistumista.

Pääsopijajärjestöistä Sote ry (Tehy, Super ja Spal) on yllättäen elokuun puolivälissä ilmoittanut irtaantuvansa edellä mainitusta yhteisestä suosituksesta ja vaativansa alueellisessa valmistelussa muita pääsopijajärjestöjä mittavampaa edustusta erilaisissa valmisteluelimissä. Tämä on suorastaan surullista!

Pääsopijajärjestöt JUKO ja JAU (JHL+JYTY) ovat lähestyneet kirjeellä kaikkien hyvinvointialueiden valmistelutoimielinten johtoa ja todenneet, että JUKO ja JAU edellyttävät edelleen, että eri toimielimissä noudatetaan kaikkien pääsopijajärjestöjen yllä mainittua tasapuolisen edustuksen periaatetta.

Hyvinvointialueille siirtyy laaja-alaisesti sote-alan henkilöstöä alkaen laitoshuoltajista ja toimistohenkilöstöstä päätyen lääkäreihin. Lisäksi siirtyvää henkilöstöä on soten ohella erilaisissa tukipalveluissa ja hyvinvointialueen hallinnossa, tekniikan tehtävissä sekä pelastustoimessa.

Kaikilla pääsopijajärjestöillä on siis merkittävä tehtävä ja oikeus edustaa omia jäseniään hyvinvointialueita perustettaessa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Maaret Laakso

aluepäällikkö

JHL