Talebanin nopea valtaannousu Afganistanissa on horjuttanut koko maailman valtapolitiikkaa. Suomen hallitus ja eduskunta toimivat ripeästi. Päätettiin sotilaiden lähettämisestä Kabulin lentokentälle turvaamaan suomalaisten evakuointia. Presidentti yhdessä valtioneuvoston kanssa toimeenpani päätöksen.

Suomen sotilaiden turvaama evakuointi yhteistyössä USA:n sotilaiden kanssa pelasti sekasortoisesta Kabulista kaikkiaan 413 ihmistä.

Itsemurhaisku epätoivoisten lentokentälle pyrkivien ihmisten keskelle tappoi liki 200. Uhreina oli myös 13 USA:n sotilasta.

Presidentti Sauli Niinistö pelkisti puheessaan suurlähettiläille asian ytimen: Viime kädessä meidän kaikkien on aina puolustettava suomalaista yhteiskuntaa. Hän viittasi myös liittokansleri Merkelin ja presidentti Macronin nyt esittämiin puheenvuoroihin siitä, että pakolaisapu on ensisijaisesti suunnattava lähialueille.

Pakolaisvyöry Eurooppaan vuonna 2015 on kaikkien muistissa. Hallitsematon maahantulo ja pakolaisten virta on uhkakuva, jonka estämiseksi on tehtävä kaikki voitava. Siihen tarvitaan myös EU:n sotilaallista voimaa ja yhteistä tavoitetta Euroopan puolustamiseksi.

Afganistanintalebanien ja lukemattomien heimoklaanien sodilla on tuhatvuotinen historia. Venäjä kärsi nöyryyttävän tappion talibaneja vastaan 1990-luvulla. Osama Bin Ladenin vuoden 2001 terrori-iskun jälkeen USA:n sotilasmahti otti valtaansa Afganistanin. Alkoi 20 vuoden uudistamisen, koulutuksen ja naisten tasa-arvoisen kohtelun aikakausi. Samalla pelko, turvattomuus ja lukemattomat väkivaltaiset teot ja terrori-iskut ovat kuitenkin olleet arkipäivää.

Suomi on muiden länsimaiden joukossa ollut turvaamassa Afganistanin uutta kehitystä. Hetkessä tämä kaikki romahti USA:n päätökseen vetää joukkonsa pois maasta.

Afganistanin pakolaisten määrä on tälläkin hetkellä miljoonia ihmisiä. Heistä valtaosa on Pakistanissa ja Iranissa. Uusi pakolaisvirta on jo alkanut.

Talebanien valta tietää varmuudella järkyttävää kuolemien, kidutusten ja rangaistusten määrää. Keskushallinto ei kykene estämään maakunnissa tapahtuvaa kostoa ja ”vääräuskoisten ja väärämielisten” rankaisemista.

Euroopan unionin on vihdoin saatava aikaan vastuullinen ja yhteinen pakolaispolitiikka.

Naiset ja tytöt joutuvat uudelleen alistettuun asemaan. Aivan viime aikoina tehdyt iskut suureen tyttökouluun ja synnytyssairaalaan kertovat ikävän totuuden talebanien arvoista ja toiminnasta.

Inhimillinen hätätila edellyttää nopeaa auttamista. Sen Suomi on nyt tehnyt onnistuneesti. Suomalaiset ja Suomen lähetystöä ja toimintaa Afganistanissa palvelleet henkilöt on saatu lähes kaikki evakuoitua. Kokonaismääräksi tuli 413 henkilöä.

Nyt ovat tärkeitä maailman johtavien maiden, YK:n ja EU:n sekä kansainvälisten auttamisjärjestöjen nopeat toimet afganistanilaisten ja pakolaisten auttamiseksi ja hallitsemattoman pakolaisvirran torjumiseksi. Euroopan unionin on vihdoin saatava aikaan vastuullinen ja yhteinen pakolaispolitiikka.

Suomalaista yhteiskuntaa ei puolusteta eikä maailman hädänalaisia auteta ottamalla muutamia satoja tai tuhansia pakolaisia lisää. On puututtava juurisyihin. Se ei kuitenkaan onnistu pienen Suomen eikä edes yhden suuren mahtivaltion tekemisellä.

Presidentti Sauli Niinistö on useasti puhunut viisaita sanoja. Globaalissa maailmassa tarvitaan sovittelijoita ja rauhanrakentajia. Suomellakin voi olla tässä vuoropuhelussa tärkeä roolinsa.

Aina on myös muistettava se, että ihmisiä on autettava ensisijaisesti heidän kotimaassaan ja sen lähialueilla. Sen ovat suomalaisetkin omakohtaisesti joutuneet kokemaan raskaina sotavuosina 1939–1945.

Meille tärkeintä on aina itsenäisyytemme, kansallisen identiteettimme, kielemme ja oman turvallisuutemme säilyttäminen ja puolustaminen. Se tahtoo helposti unohtua tässä nykyisessä älypuhelinten, internetin, somen, digi- ja virtuaalimaailman sekä tietotulvan kasvavassa myllyssä. Ihmisen elämän tärkeät perusasiat ovat samoja niin Suomessa kuin Afganistanissakin.

Risto Kapari

sosiaalineuvos (eläkkeellä)

Turku