Olen huomannut, että ruotsin kielen pakollisuutta kannattavat usein ne ihmiset, jotka eniten hyötyisivät sen vapaaehtoisuudesta.

Moni tuntuu pelkäävän, että pakollisuuden poistaminen heikentäisi suomenruotsalaisten asemaa ja ruotsinkielisten palvelujen saatavuutta ja laatua. Mielestäni pelko on aiheeton. Uskallan väittää, että ruotsin kielen aseman suurin uhka on nimenomaan sen pakollisuus.

Kun opettajan aika menee ruotsintunnilla niiden opiskelijoiden patisteluun, jotka eivät halua oppia kieltä, on tämä aika suoraan pois niiltä opiskelijoilta, jotka haluaisivat edetä ruotsin opinnoissaan oikeasti.

Lopputuloksena kouluistamme valmistuu kahdenlaisia ihmisiä; niitä, jotka eivät osaa sanaakaan ruotsia, koska eivät halunneet oppia, ja niitä, jotka oppivat ruotsia paljon vähemmän kuin olisivat halunneet, koska opettajan aika ei riittänyt heidän ohjaamiseensa.

On selvää, että kun ihmisellä on mahdollisuus valita opiskeltava kieli, hän valitsee sen, koska näkee siinä potentiaalisen hyödyn. Jos se on pakollinen, ihminen näkee siinä ainoastaan pakon.

Riittävän suuri osa suomenkielisistä valitsee joka tapauksessa ruotsin vapaaehtoisesti juuri siksi, että he kokevat sen hyödylliseksi. Ne, jotka eivät halua opiskella ruotsia, voisivat hyvin valita jonkin muun itseään kiinnostavan kielen. Tämä monipuolistaisi ja parantaisi suomalaisten kielitaitoa.

On kuitenkin selvää, että ruotsinkielisten palvelujen tuottamiseksi 5 prosentille väestöstä ei ole mitenkään välttämätöntä, että jokainen suomenkielinen opiskelee ruotsia. Sen sijaan välttämätöntä on, että halukkaille suomenkielisille opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus edistyä ruotsin opinnoissaan tehokkaasti ja tämä onnistuu parhaiten ruotsin kielen pakollisuudesta luopumisella.

Pakollisuuden poistamisella mahdollistettaisiin se, että työmarkkinoille valmistuu ihmisiä, joiden valmiudet työskennellä molemmilla kotimaisilla kielillä vastaavat työelämän tarpeita. Tätä kautta parannettaisiin myös ruotsinkielisten palvelujen saatavuutta ja laatua.

Ruotsin pakollisuuden poistaminen ei siis olisi keneltäkään pois − päinvastoin siitä hyötyisivät tavalla tai toisella kaikki.

Alice Girs

Turun kaupunginvaltuutettu (ps)