Myös me allekirjoittaneet henkilöstöjärjestöjen pääluottamusmiehet sekä työsuojeluvaltuutettu haluamme tällä kirjoituksella tuoda esiin vakavan huolemme terveysasemien henkilöstön ylikuormittuneesta tilanteesta ja palveluiden heikosta saatavuudesta.

Terveysasemien tilanne on ollut huono jo vuosia, kriisiytyminen ei johdu pelkästään koronasta. Aluehallintovirasto on tehnyt vuonna 2018 työsuojelutarkastuksen terveysasemille, ja jo tuolloin on esille noussut kuormitus ja sen hallinta.

Tarkastuksilla heräsi huoli työntekijöiden jaksamisesta, sillä kyse ei tuolloinkaan ollut väliaikaisesta paineesta, vaan sitä oli kestänyt jo pitkään. Työnantaja sai kehotukset ryhtyä toimiin psykososiaalisen kuormituksen vähentämiseksi tasolle, jolla se ei aiheuta työntekijöiden terveydelle haittaa tai vaaraa. Tarkastus jatkuu edelleen, koska riittäviä toimenpiteitä ei ole tehty.

Tilanne on tästä vain pahentunut. Kokeneita hoitajia on lähtenyt ja lähtee edelleen, mikä aiheuttaa sen, että valtava määrä osaamista on hukattu. Tällä hetkellä myös lääkäreitä puuttuu esimerkiksi Mäntymäen terveysasemalta 30 prosenttia.

Terveysasematyö ei ole vaativuutensa vuoksi vastavalmistuneelle hoitajalle oikea paikka. Kuormitusta aiheuttaa suuri työmäärä sekä se, ettei työtä voi tehdä riittävän hyvin. Avustavan henkilöstön vakansseja on vuosien varrella lakkautettu (esim. konekirjoittajat, toimistosihteerit, laitoshuoltajat), mikä tarkoittaa sitä, että hoitajat ja lääkärit tekevät hallinnollisia töiden lisäksi mm. vastaanottohuoneiden järjestelyihin liittyviä tehtäviä. Tämä kaikki puolestaan on pois potilastyöstä.

Suurena syynä hoitohenkilöstön kadolle on palkkaus. Ympäristökunnissa terveysaseman sairaanhoitajan palkka on noin 130 euroa parempi, minkä lisäksi työn kuormittavuus on pienempi. Jos hoitajien palkkaa korotettaisiin viidellä prosentilla, ei päästäisi edes ympäristökuntien tasolle. Turulla ei ole pelkoa palkkaveturina toimimisesta, mikäli se maksaisi edes saman tasoista palkkaa kuin ympäristökunnat.

Paikallisista medioista olemme saaneet lukea, että palkkausongelmalle ei olla tekemässä mitään. Tällaisilla lausunnoilla Turun työnantajamaine heikkenee edelleen. Lisäksi terveysasemien kriisiytynyt tilanne heikentää kaupungin vetovoimaa yleisesti ottaen. Terveyspalveluiden saatavuus on yksi kriteeri, jolla ihmiset valikoivat tulevaa asuinkuntaansa.

Terveyskeskustyön kuormittavuutta, hoitajien ja lääkäreiden irtisanoutumisia ja työvoimapulaa ovat sekä pääluottamusmiehet että työsuojelu tuoneet toistuvasti vuosien ajan esiin niin terveyspalveluiden ja hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden johdolle kuin henkilöstöjohdollekin. Työnantajalla on työsuojeluvastuu ja siihen liittyvine toimenpiteineen, jotka mielestämme ei terveysasemien kohdalla ole toteutuneet.

Pääluottamusmiehet Paula Mecklin/JUKO, Pia Jormakka/Tehy, Jaana Rönnholm/SuPer, Iris Pitkäaho/JHL ja Päivi Oikarinen/Jyty, työsuojeluvaltuutettu Heini Ranta