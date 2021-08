Tietovuoto ensi vuoden budjetin valmistelusta on poikinut pilvin pimein huolta poliisin toimintaedellytysten kaventamisesta entisestään.

Turvallisuus on Suomen valtti kansainvälisissä yhteyksissä, vaikkapa tilaisuuksien ja korkean tason kokousten järjestäjänä. Jopa kansainvälinen arvio onnellisuuden asteestamme perustuu tähän koettuun turvallisuuteen.

Ihmetystä herättää, että resurssien jaossa on jo toistakymmentä vuotta jatkunut poliisin ajaminen mahdottomaan tilanteeseen lain edellyttämän kansalaisten perusturvan ylläpitämisessä.

Suurin ongelma on erityisosaamista vaativien sektorien, kuten liikennepoliisin ja KRP:n tarjoamien turvapalveluiden alasajo, jonka jokainen on päivittäisessä elämässä havainnut ja esimerkiksi rikostutkinnan viiveenä ja holtittoman ajon lisääntymisenä todennut.

Kuluvan kesän hyviä uutisia olivat sisäministeriön 2.6. julkaisema suunnitelma liikenteen valvonnasta ja 8.6. lausunnolle jaettu suunnitelma liikenneturvallisuusstrategiasta. Vaikka toisiinsa kytkeytyneiden hankkeiden valmistelu on ollut korkeatasoista, on lausunnon antajille ilmeistä, ettei nykyisin resurssein ja organisaatioin ole mahdollista toteuttaa suunnitelmia.

Sekä yleinen mielipide että asiantuntijat ovat yksimielisiä siitä, että monet tekijät, jotka ministeriöissäkin hyvin tiedostetaan, vaativat poliisin resurssien lisäämistä ja organisaation kehittämistä ohjaamaan, kouluttamaan ja kehittämään työtä.

Liikennekuolemien tilasto on jämähtänyt paikoilleen vuosikymmeneksi ja heikentynyt esimerkiksi Norjaan verrattuna. Siellä liikennekuolemien määrä on puolittunut samassa ajassa. Huumaantuneena ajo on jo yleisempää kuin alkoholin aiheuttama rattijuopumus.

Valvonta ei onnistu ilman kenttähenkilöstöä. Norjassa esimerkiksi raskaan liikenteen valvonta on suurelta osin voitu toteuttaa muiden toimijoiden avulla. Se ei kuitenkaan voi onnistua liikenteen valtavirran kasvaessa ja uusien liikennemuotojen, kuten sähköisten kevyiden kulkuvälineiden, droonien jne. tullessa kuvaan. Tehtävät siis lisääntyvät, mutta leikkaukset uhkaavat poliisin nykyistäkin toimintaa.

Valtion budjetilla on monta pesänjakajaa. Liikkuvan poliisin menetystä ei ole vielä korvattu, mutta asiantuntijataholta on tuotu esiin valtakunnallisen liikennepoliisijärjestelmän luominen takaamaan kansalaisen turvaa teillä.

Jo nyt niukkojen voimavarojen parempi hyödyntäminen esimerkiksi vahvistamalla näkyvää partiointia kaikilla väylillä, taktisin uudistuksin ja ennalta onnettomuuksia ja rikollisuutta ehkäisevin toimin tuottaa tulosta. Ei pidä unohtaa meitä kaikkia liikenteessä maalla, vesillä ja ilmassa turvaavan järjestelmän vahvistamista, mikä koituu koko kansantalouden kannalta kustannusedulliseksi ratkaisuksi.

Antti Jääskeläinen

Oikeuslääkäri

Sven-Olof Hassel

Yikomisario evp