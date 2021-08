Kuten Nasima Razmyar ja Ossi Heinänen Afganistanin tilanteeseen liittyen ansiokkaasti kirjoittivat (TS 19.8.), on Suomi ulko- ja turvallisuuspolitiikassaan sitoutunut edistämään tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia ja sukupuolten välistä tasa-arvoa.

Afganistanissa Suomi on toiminut aktiivisesti viimeisen kahdenkymmenen vuoden ajan osallistuen sekä sotilasoperaatioihin että demokraattisen yhteiskunnan rakentamiseen mm. panostamalla tyttöjen ja naisten oikeuksien parantamiseen ja koulutukseen.

Työ ei olisi onnistunut ilman lukemattomien afganistanilaisten sitoutumista tähän kansainväliseen yhteistyöhön – usein oman turvallisuutensa uhalla. Nyt taleban-liikkeen vallattua Afganistanin kansainvälistä yhteistyötä tehneisiin ihmisiin ja heidän perheisiinsä kohdistuva turvallisuusuhka on entistä vakavampi.

Suomen kanssa 20 vuoden aikana yhteistyötä tehneitä, ja siitä syystä hengenvaarassa olevia afganistanilaisia on monta kertaa enemmän kuin Suomi on aikeissa evakuoida. Suomen on kannettava vastuunsa yhteistyökumppaneistaan ja laajennettava evakuoitavien joukkoa niin kauan kuin matkustaminen Afganistanista ulos on mahdollista järjestää.

Yhdysvallat on luvannut turvata Kabulin lentokenttää enää muutamien päivien ajan. Tämä aika on liian lyhyt edes kaikkein välittömimmässä hengenvaarassa olevien ihmisten evakuoimiseen. Suomen tulisi kansainvälisissä neuvotteluissa ajaa sitä, että kansainvälisiä evakuointeja jatketaan Yhdysvaltojen antaman määräajan, elokuun lopun, jälkeenkin.

Evakuointien laajentamisessa tulisi ottaa huomioon myös ruohonjuuritason järjestökenttä, erityisesti tilanteen vaarantamat naisaktivistit perheineen.

Johanna Latvala, Seija-Leena Salo, Maiju Tainio, Anna Knappe, Amir Jan, Irene Lehtonen, Sanna Soni, Nina Huurrevaara, Sanna-Kaisa Hjorth, Joele Solinas