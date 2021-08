TS:ssa oli 18.8. artikkeli Niittykodin ongelmista, jotka Niittykodin yksikönpäällikön mukaan olisivat vähentyneet. Me alueen asukkaat ja yrittäjät emme ole tätä huomanneet, vaan häiriöt jatkuvat ja muuttavat muotoaan ja laajentuvat. Tilanteen vakavuus ilmenee myös Turun kaupungin teettämästä turvallisuuskyselystä.

Ongelmana on lisäksi se, että ihmiset ovat niin kilttejä ja kohteliaita, että eivät halua tehdä poliisi-ilmoituksia eivätkä nostaa syytteitä. Naapuruston asukkaat nielevät häiriön ja pienemmät rikokset, joita ”ei kukaan kuitenkaan korvaa”. Ongelmat ovat siis vain jäävuoden huippu.

Niittykodin ongelmat on ulkoistettu poliisille ja alueen asukkaille. Valittu malli ei toimi eikä voikaan toimia. Kaupunki on ostanut Sininauha Oy:ltä pelkästään asumispalvelut, eivät päihdeongelmaisten hoitoonohjausta tai toimintaa mikä vähentäisi ympäristöön kohdistuvaa rikollista toimintaa. Lisäksi on vakava vaara, että valittu toimintamalli keskittää Turkuun myös ympäristökuntien ongelmat. Niittykodin asukkaista osa tulee naapurikunnista kaupungin tekemän sopimuksen mukaan.

Olemme ehdottaneet toiminnalle sellaista parempaa paikkaa, jossa häiriöitä olisi vaikeampi tuottaa ja helpompi valvoa. Lisäksi tulevassa asumispalveluratkaisussa pitäisi olla ympärivuorokautinen vartiointi, sitoutuminen päihteettömyyteen, sitoutuminen hoito-ohjelmaan ja rikoksettomuuteen sekä tällaisen toiminnan takaava henkilöstö.

Ongelmat ovat niin vakavia, että niistä ei voi päästä eroon ilman hyviä kannustimia, kaidalle tielle kannustavaa seuraa sekä toimivia sanktioita. Näitä toimenpiteitä myös huumekierteestä pelastuneet julkisesti vahvasti haluaisivat.

As. Oy Liinahaanrinne, As. Oy Taalinrivit, Carpe Classis Oy, Turun Hitsauskone Oy, Länsi-Turun asukasyhdistys ry, Mälikkälän omakotiyhdistys ry, Nostokari Oy, Pitkämäen omakotiyhdistys ry, Teräsrautelan omakotiyhdistys ry, Teräsrautelan Vanhempain yhdistys ry, TK-Service Oy, Vätinkulma Oy