Hallitus ja ministeriö ovat jakaneet kansalaisille melko optimistista tietoa koronaepidemiasta ja sen käsittelyyn liittyvistä toimenpiteistä, joita monet asiantuntijat ovat kritisoineet huonosti harkituiksi. Pääministeri ilmoitti, että hallitus tutkii keinoja yhteiskunnan avaamiseksi, ja sosiaali- ja terveysministeriö selvittää turvavälisuositusten poistamisen edellytyksiä, vaikka epidemia riehuu edelleen.

Oma lukunsa ovat rokotuskriittisten rokotusten vaikutuksista jakamat väitteet, jotka asiantuntijat ovat varsin yksimielisesti todenneet virheellisiksi. Tässä on jo kysymys selvästä tarkoituksellisesta kansalaisten harhauttamisesta, eikä liioittelusta.

Viranomaiset ja media pyrkinevät rauhoittamaan kansaa. Tarkoitus on siis periaatteessa hyvä – toisin kuin rokotuskriittisillä, jotka tavoittelevat epävarmuutta ja hajaannusta yhteiskuntaan.

Kuitenkin myös ihmisten tuudittaminen perusteettomaan levollisuuteen koronan suhteen on haitallista. Se saa monet arvioimaan, että pandemia alkaa jo olla ohi, ja he käyttäytyvät sen mukaisesti.

Epidemia onkin voimistunut paljolti juuri kansalaisten huolettoman käyttäytymisen johdosta. Myös viranomaiset ovat toimineet kuin pandemiaa ei enää olisikaan. Esimerkkinä Pietarin kisoista palaavien katsojien päästäminen rajan yli ilman testiä – ja yleinen rajojen vuotaminen.

Kansalaisille on tarjottava realismia niin puheissa kuin teoissakin. Esimerkiksi kelpaa Englannin pääministeri Winston Churchillin kuuluisa puhe, jonka hän piti vuonna 1940 kannustaakseen kansalaisia kamppailussa kansallissosialistisen Saksan uhkaa vastaan. Siinä hän lausui lentäväksi lauseeksi muodostuneet sanat, jotka on yleensä käännetty seuraavasti: "Minulla ei ole muuta tarjottavaa kuin verta, hikeä ja kyyneleitä". Siinä ei peitelty mitään, vaan karu lähitulevaisuus tarjottiin sellaisenaan kansalaisille.

Hallituksen ei pidä vaalitaktisista tai mistään muistakaan syistä peitellä todellista asiantilaa, vaan esitettävä, mitä "tarjottavaa" valtiovallalla kansalaisille oikeasti on.

On kuitenkin syytä pitää mielessä, että jos kansalle maalaillaan toivekuvia, ongelma vain pahenee. Ja ennen pitkää todellisuus kuitenkin paljastuu, ja korjaavat toimenpiteet ovat myöhässä. Lisäksi niitä on toteutettava laajemmin ja rankempina kuin olisi tarvittu, jos todellinen tilanne olisi valjennut kaikille aikaisemmin. Parasta on siis ottaa vanhan Winstonin esimerkki todesta.

Kirjoittaja on turkulainen professori emeritus.