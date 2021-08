Lukija saattaa ihmetellä otsikkoa, koska vastaus on monen mielestä itsestään selvä: totta kai yhteistyötä tarvitaan. Mutta tapahtuuko niin myös käytännön elämässä, on sitten jo toinen juttu.

Kunnat ovat pian aivan uuden edessä. Vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveystoimi ja pelastuslaitos siirtyvät perustettavien hyvinvointialueiden hoidettavaksi. Syntyy vaaleilla valittava jättiorganisaatio, jonka liikevaihto tulee Varsinais-Suomessa olemaan 1,9 miljardia euroa, siis huomattavasti enemmän kuin Turun kaupungin.

Kunta on valtiosääntömme mukaisesti ollut tähän saakka alueellisen palvelutuotannon perusyksikkö. Nyt rinnalle astuu kilpailija. Nähtäväksi jää, sujuuko yhteistyö kuntien ja hyvinvointialueiden välillä sutjakkaasti, vai alkaako kisa siitä, kuka on ”kukkulan kuningas.” Oma veikkaukseni on, että kädenvääntö käynnistyy aivan varmasti ainakin siinä tapauksessa, että hyvinvointialueista kehitetään laaja-alaisia maakuntia.

Kuntien harrastama maakunnan sisäinen yhteistyö vaihtelee maakunnan koon mukaan. Pienissä maakunnissa yhteistyö on hyvin tiivistä, jopa niin, että maakunnan liiton valmistelemia kuntakokouksia pidetään kerran kuussa. Suurimmissa maakunnissa, kuten Varsinais-Suomessa, ei tällaista käytäntöä ole, eikä vastaava kokoustaminen ole myöskään poliittista realismia.

Kokoero näkyy myös lakisääteisen maakuntastrategian valmistelussa. Pikkumaakunnissa kuntien ylin johto on mukana, suuremmissa ei aina edes tiedetä, mikä maakuntastrategia on.

Uusia tuulia yhteistyöhön varsinaissuomalaisittain tulee, jos Tampereen seudun mallin mukaisesti Turku ja sen ympäristökunnat perustavat suunnittelemansa kuntayhtymän. Tampereen seudulla on jo vuosia markkinoitu lentokenttää, edistetty nopeaa yhteyttä Helsinkiin ja myös korkeakouluyhteistyötä sekä yhteistoimintaa muiden suurten kaupunkiseutujen kanssa. Toki samoja töitä tekee myös maakunnan liitto.

Turun seudun suunnitelmista on kuulunut myös ääniä, jotka sanovat, että kyse on rikkaiden liitosta, jonka seurauksena köyhemmät kunnat jäävät nuolemaan näppejään. Itse tervehdin kuitenkin kaikkea yhteistyötä tyytyväisyydellä.

Toki Turulla on vastuullinen rooli koko maakunnan suhteen. Sen pitää olla rakastava isosisko, ei rähjäävä anoppi. Mutta myös muiden kuntien on ymmärrettävä iloita Turun menestyksestä. Jos nimittäin keskuskaupunki voi huonosti, koko maakunta voi huonosti.

Huolestuttava piirre julkisen hallinnon yhteistyössä on valtion vetäytyminen omaan kuoreensa. Menneen ajan lääninhallitukset joutivat mennä, mutta tilalle tulleiden avien, elyjen ja monien muiden valtioapparaattien rooli on yhteistyön näkökulmasta selkiytymätön.

Eikä tulevaisuus lupaa hyvää, koska valtion keskushallinnossa karsastetaan sitä, että niiden alueyksiköt toimisivat maakuntiensa puolestapuhujina. Virkamiesten halutaan olevan ministeriöiden kuuliaisia käskyläisiä, jotka eivät ota kantaa sijoituspaikkakuntiensa yhteiskunnallisen menon puolesta.

Uudenlainen haaste saattaa syntyä muotiin tulleesta paikkariippumattomasta oikeudesta tehdä työtä. Kun valtion virkamiehet rupeavat virkailemaan enenevässä määrin vapaa-ajan asunnoiltaan, hämärtyy käsitys siitä, minkä alueen puolesta he tekevät työtä. Jos vaikkapa Varsinais-Suomen Ely-keskuksen, tai täällä toimivan Väyläviraston, virkamies tekee töitään Pieksämäellä, niin ovatko Turun ja Varsinais-Suomen haasteet mielessä 24 tuntia vuorokaudessa? Hiukan epäilen.

Suomella ei ole ollut kunnollista, kokonaisvaltaista julkisen hallinnon strategiaa, vaan ministeriöiden on annettu peuhata itsekkäästi oman etunsa nimissä. Seurauksena on ollut repaleinen hallinto, josta puuttuu kokonaiskäsitys. Nyt tehdään uutta valtion strategiaa (strategia 2030), jonka työssä toivottavasti kuuluu myös alueiden ääni.

Varsinais-Suomen menestys edellyttää hyvää yhteistyötä. Yhtenäinen maakunta on aivan varmasti kilpailukykyisempi kuin itsekäs ja riitaisa.

Viime kädessä kyse on kuitenkin ihmisistä. Mikään malli ei itseisarvoisesti takaa tuloksia, vaan se, että keskeiset toimijat ymmärtävät kunnioittaa toistensa organisaatioita ja ennen kaikkea toisiaan myös ihmisinä. Ajattelutapa, jossa oma yhteisö, tai jopa oma persoona, nostetaan ylitse muiden, on varmin tapa talloa yhteistyön idut.

Kari Häkämies

Varsinais-Suomen maakuntajohtaja