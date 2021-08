Aika-ajoin voimme lehdistä lukea, että jotkut yhteisöt tai yksityiset ihmiset keräävät ympäristöstämme roskia. Kaupunki ilmoittaa roskaamisen maksavan veronmaksajille maltaita. Koskaan en ole nähnyt, että puututtaisiin alkusyyhyn eli siihen, että osa meistä ihmisistä näkee roskaamisen oikeudekseen. Eikö olisi aika miettiä, miten roskaaminen saadaan loppumaan ja roskaamisen hoitoon kuluvat rahat parempaan käyttöön. Sitä paitsi, miksi toisten täytyy kerätä toisten heittämiä roskia?

Turku on surullisen roskainen ja likainen kaupunki. Eikö pitäisi saada Turun yhdeksi vetovoimatekijäksi siisteys? Miten saataisiin kampanja aikaiseksi ja roskaamattomuus tavaksi? Sehän myös saastuttaa monella tavoin. Oikeastaan mietin, että olisi hienoa, jos jokin nuorisoryhmä ottaisi roskattomuuden kampanja-aiheekseen.

Roskattomuus ei ole mahdoton asia, vaikka se on asenneasia. Saatiinhan tupakointikin monissa tiloissa loppumaan. Samalla olisi pitänyt kyllä huomioida myös ympäristöä myrkyttävät tumpit ja opettaa tupakoivat käyttämään omaa tuhkistaan.

Maailmalla on kaupunkeja joissa roskaamisesta saa sakot, mutta on myös kulttuuri- ja turistikaupunkeja, joissa roskattomuus toteutuu muutenkin, se on tahdosta kiinni. Sen voi oppia. Ei se ole kovin vaikeaa.

Olisi äärettömän upeaa esitellä vierailleni siistiä Turkua ja nauttia siitä itsekin. Nyt välillä häpeilen. Siispä vielä kerran, miksi toisten täytyy kerätä toisten heittämiä roskia?

Seija Janhunen