Päivi Slama (TS 17.8.) kertoo Turun terveyskeskuslääkärin näkökulmasta, miten murheellinen tilanne töissä nyt on. Potilaan näkökulman tiedämme jo vuosien takaa murheelliseksi. Aki Linden (TS 7.8.) on oikeassa kirjoittaessaan, että turha on syyllistää työntekijöitä, jotka parhaansa tässä järjestelmässä yrittävät. Olisiko siis tarpeen syyllistää järjestelmää?

Slama kertoi aikanaan katsoneensa 12 potilasta päivässä, mutta nyt ehtii tavata neljä. Jo tästä voi päätellä, että virkalääkärien lisääminen ei tätä järjestelmää pelasta. Tällainen tapa tuottaa perusterveydenhuollon palveluita on selkeästi jäänyt ajasta, väärä ja tehoton. Siinä väsyy henkilökunta eikä se selviä velvoitteistaan. Se vie motivaatiota ja työn iloa.

Ministeri Kiuru kertoi aiemmin tällä viikolla, että jatkossa lääkäriin pääsee 7 vrk:n sisällä. Mieleeni tulee Beckettin näytelmä ”Huomenna hän tulee”, sillä noin ovat eri ministerit sanoneet koko 2000-luvun.

Kiuru painotti, että tarvittaessa asiasta säädetään laki. Hoitotakuulaki ei anna uskoa siihen, että pula poistuu säätämällä laki. Siten saamme aikaan vain uuden laittomuuden tilan ja mahdollisuuden hallintovalituksiin – emme lääkärinaikoja, emme ratkaisua.

Espoossa terveyskeskuksen soittojono hoidettiin painamalla delete-näppäintä kolmeen eri otteeseen. Jopa kymmenet tuhannet potilaat jäivät hyväuskoisina odottamaan takaisinsoittoa terveyskeskuksesta.

Monessa kunnassa jo yhteyden saaminen ajanvaraukseen on lähes mahdotonta. Vielä 10 vuotta sitten asian selitettiin liittyvän syrjäseutuihin. Ei liity. Kyseessä on järjestelmään liittyvä ongelma.

Sote-uudistuksessa ei tästä huolimatta ole katsetta käännetty perusterveydenhuollon lääkärivastaanottojen ongelmiin. Vastaanotto on toimintana tyypillinen lähipalvelu eikä se hyödy koon maksimoinnista ja sairaaloiden kokoisista rakennuksista ympärillään. Päinvastoin. Perusterveydenhuollon potilasvastaanotto hukkuu suurien sotekeskusten uumeniin niin hallinnollisesti kuin käytännössä.

Jatkossa ongelmat pikemminkin pahenevat, sillä johdon energia menee seuraavat viisi vuotta Suomen historian suurimman hallintouudistuksen läpivientiin. Paikalliset ja toimintakohtaiset ongelmat jäävät odottamaan, että uusi uljas organisaatio ne sitten joskus hoitaisi.

Resepti asian hoitoon ei ole yksittäisen palvelun tai potilashoidon ostaminen eikä palveluseteli, jota nyt tarjotaan. Sellainen on ongelman laastarointia, ei ratkaisu. Ratkaisu on terveyskeskuksen lääkärivastaanottojen järjestämisen ja tuottamisen erottaminen.

Tällöin järjestäjä (nyt Turku, jatkossa sotepiiri) määrittää, mitä se edellyttää perusterveydenhuollon tuottajalta ja kertoo, mitä se tälle vuositasolla siitä maksaa. Siten saamme kaikki hoitoresurssit laajamittaisesti heti käyttöön. Tämä vaatii hallituksen poliittisen tahtotilan, jota nyt ei ole.

Näin pelastivat Norja ja Ruotsi perusterveydenhuoltonsa. Ja näin Päivi Slama, hänen työtoverinsa ja potilaansa saisivat apua tilanteeseen heti. Valitettavasti esitetty sote kulkee toiseen suuntaan.

Heikki Pälve

lääkintöneuvos

Turun kaupunginvaltuutettu (kok)