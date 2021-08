Suomessa sairastuu diabetes mellitus 1:een terveyskylä.fi-sivuston mukaan noin 500 lasta joka vuosi.

Kolmelle lapsellemme on tullut tämä sairaus, eli heidän kehossaan ovat haiman beetasolut tuhoutuneet ja tämän vuoksi on kehittynyt insuliinipuutos. Syytä näiden tärkeiden solujen tuhoutumiseen on selvitetty ja selvitetään edelleen tutkijoiden taholta. Haimalla on siis muutakin tehtävää ruuansulatukseen liittyen, joten ei se vieläkään ihan turha elin ole.

Lapsi, jolla on diabetes 1 ja hänen vanhempansa eivät pääse helpoimman kautta tässä elämässä. Ei voi kuin ihmetellä, kuinka olen vielä tässä...sisu, sitä sen on pakko olla. Kyllä niin paljon on kyyneliä virrannut tämän äidin poskilla.

Olen nyt tähän mennessä saattanut päiväkotiin ja kouluun kolme diabeetikkolasta, eikä yhtäkään heistä ole helposti tai normaalisti otettu näissä vastaan. Esimerkiksi koulun aloitus vaatii vanhemmilta jatkuvaa hälytysvalmiudessa oloa, erinäisiä palavereja, ohjeiden tekoa, opetus- ja ohjaustyötä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Tyksin diabetespoliklinikan väki on kulkenut rinnalla vuosia ja tiedän, että kaikki koulutus ja tieto on saatavissa helpostikin. Ja vanhemmat varmasti auttavat minkä voivat. Samoin terveydenhuollon ammattilaiset sairaaloissa. Internet on tulvillaan myös asiallista tietoa.

Mikä on syy aikuisten ihmisten haluun kieltäytyä täysin pienen tai nuorenkin ihmisen avustamisesta, kun on kyse sairaudesta?

Etsitään vain kilpaa sitä, mikä lakipykälä oikeuttaa olemaan huomioimatta tuota pikkuista, mutta niin tärkeää osaa lapsessa. Ettei vain tarvitse tietää ja osata mitään tuosta sairaudesta. Ettei vain tarvitse tukea lasta, jotta hän voisi elää turvallista elämää.

Mikä on syy aikuisten ihmisten haluun kieltäytyä täysin pienen tai nuorenkin ihmisen avustamisesta, kun on kyse sairaudesta?

Ei – ei kuulu meille, tai ei, emme halua auttaa tai hoitaa... Tämä asenne on tullut liiankin selväksi näiden 18 vuoden aikana eri opinahjoja ja "hyvinvointiyhteiskunnan" instansseja tavatessani. Eivätkä asiat ole muuttuneet näinä vuosina.

Pohditaan asiaa vielä näin: antaisiko aikuinen itse tuon, vaikka 7-vuotiaan lapsen, pistää häneen insuliinia lapsen määrittämän määrän? En usko. Samoin me vanhemmat emme halua, että lapsi määrittelisi itse insuliinit ja laskisi (jos osaa) hiilihydraatit aterioista oikein.

Ja jos tulee heikko olo, on oltava joku aikuinen, jonka puoleen kääntyä ja joka osaa antaa ensiapua lapselle.

Tänä päivänä puhutaan paljon lapsen/nuoren oikeuksista, joihin kuuluu esimerkiksi se, että hänen etunsa otetaan huomioon. Ja että hän saa elää mahdollisimman terveenä ja saada hoitoa sitä tarvitessaan.

Puhutaan, kuinka kaikki ovat tasa-arvoisia ja kaikilla on yhtäläiset oikeudet. On ollut ikävää huomata, ettei asia todellakaan ole näin.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Lopuksi: en voi tarpeeksi kiittää niitä avuliaita, lähimmäisenrakkautta osoittavia hoitajia/avustajia, jotka meidän lapsiamme ovat tukeneet näiden kamppailujen jälkeen. En tiedä sitten onko se ollut heidän oma tahtonsa vai onko heidät liki pakotettu tähän tehtävään.

Rakkaudella diabeteslasten äiti