Meistä jokainen asuu jossain kunnassa, joten kuntien menestyminen on iso kansallinen kysymys. Uudet valtuustot ovat aloittaneet työnsä vaikeassa toimintaympäristössä.

Monissa kunnissa aiemmin nähdyt oman edun tavoittelut ja valtapelit aiheuttavat kunnille vakavia maine- ja talousriskejä. Onkin tärkeää, että uusilla valtuustoilla on selkeät, yhdessä laaditut "pelisäännöt", joiden avulla valtuustotyö on toisia kunnioittavaa, diversiteettiä arvostavaa ja ratkaisukeskeistä.

Kun valtuustolla on jaetut pelisäännöt, on valtuustotyö johdonmukaisempaa, mukavampaa ja tehokkaampaa. Asioista tiedottaminen on helpompaa ja valtuustotyötä kohtaava luottamus tukee koko kunnan mainetta ja elinvoimaisuutta.

Kannustan puheenjohtajia varmistamaan oman valtuustonsa osalta pelisääntöjen luomisen osallistavasti. Nykyteknologialla se onnistuu muutamassa tunnissa demokraattisesti ja koronaturvallisesti.

Nyt on etsikkoaika osoittaa, että keväällä annetut äänet ohjautuivat oikeisiin osoitteisiin

Jukka Saksi

KTT, viestintäyrittäjä