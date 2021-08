Keskiviikkona 18.8. Ylen aamu -ohjelmassa oli haastattelu neljä vuotta sitten Turun kauppatorilla sattuneen puukotustapauksen johdosta. Haastateltavana oli ylikomisario Stephan Sundqvist, joka muun muassa toivoo, että ihmiset luottaisivat poliisiin.

Kuten on tunnettua, poliisin saamat määrärahat ovat kovin tiukassa. Omasta mielestäni ongelmana on kuitenkin, ettei poliisi näy Turun katukuvassa eikä oikeastaan muuallakaan.

Kävellen liikkeellä olevia poliiseja ei näy kuin suuremmissa tapahtumissa, poliisiautoissa oleva Poliisi-kyltti on aina pimeänä ja se on nykyään myös naurettavan pieni. Lisäksi nopeusvalvonta tehdään kyltittömillä autoilla, joskin ne on melko helppo tunnistaa.

Onko siis poliisien toimenkuva suunniteltu väärin? Miksi näin? Miksi poliisi haluaa toimia ikään kuin hyvin salamyhkäisesti?

Jo vuosikausia sitten on todettu, että poliisin näkyminen rauhoittaa katukuvaa ja liikennettä. Miksi siis poliisit ajavat autoilla, joissa Poliisi-kyltti ei näy? On turha perustella, että johonkin erikoistilanteeseen mennään mahdollisimman näkymättömästi. Näitä ei kuitenkaan ole päivittäin.

Uskon, että suomalainen poliisi on ammattitaitoinen ja luotettava. Pallo on nyt kuitenkin poliisilla itsellään, miten he sen pelaavat.

Pekka Järviö