Onko TS:llä mopo karannut? Meinaan vaan, kun niin yksipuolisesti julkaistaan kirjoituksia.

Sirpa Raulamo (TS 17.8.) kirjoittaa, että sähköpotkulautailija meinasi ajaa päälle. Voin sanoa, että auto on meinannut ajaa päälleni useita kertoja.

Todella täpäriä tilanteita on tullut Uudenmaankadun suojateiden ylityksissä, joka on mielestäni Turun vaarallisin katu suojatien käyttäjille. Ajan pyörällä kesät talvet, joten minulla on tietoa kadun ylityksen vaarallisuudesta.

Muutama viikko sitten nuori nainen kuoli Uudenmaankadun risteyksessä suojatiellä törkeän huolimattomuuden takia. Bussi ajoi päin punaisia. Ei ollut pimeää, eikä ruuhkaa.

Tapaus on koskettanut minua syvästi.

Eikö olisi korkea aika julkaista kirjoituksia, miten turvatonta on ylittää suojatie yllä mainitulla kadulla? Autoa ajettaessa pitää olla tarkkuutta ja aistit auki ammatikseen ajavilla sekä muilla. Suojatiellä kulkee kaikennäköisillä menopeleillä liikkuvia ihmisiä. Nämä suojatiellä liikkuvat ovat aina altavastaajia autoon nähden.

Lääkärit ovat huolissaan sähköpotkulautojen yöaikaan aiheuttamista haavereista ja siihen pitää puuttua. Pääsääntöisesti ne aiheuttavat pelkästään kuljettajalle itselleen, ei sivullisille vaaraa. Auto kun ajaa päälle, mitä jää ihmisestä jäljelle? Elinikäinen vamma tai henki menee.

Asiat on laitettava oikeisiin mittasuhteisiin.

Raili Meltovaara