Kaksipäiväisen Aura Fest -musiikkifestivaalin tuottama äänisaaste kiiri viime viikonloppuna Kupittaan puistossa ja kymmenissä asuinkortteleissa sen ympärillä.

Tuottamallaan melulla sekä estämällä puiston normaalin käytön ja läpikulun on festivaali varmasti häirinnyt merkittävästi useampia kaupungin asukkaita kuin festivaalilla on osallistujia: Bassotaajuuksia ei olla säästelty, ja äänenvoimakkuus on sitä luokkaa, että musiikki kuuluu asuntoihin hyvin selvästi myös sen alueen ulkopuolella, mille meluilmoitus on tehty.

Sääliksi käy lähimpien talojen asukkaita, joiden kodeista festivaali on tehnyt viikonlopun ajaksi käytännössä asuinkelvottomia.

Melu on terveyteen ja eliniänodotteeseen vaikuttava ympäristöhaitta, ja on käsittämätöntä, miksi jo aiemmalla paikallaan liikaa häiriötä tuottaneeksi todettu festivaali on siirretty toiseen keskeiseen paikkaan.

Merkittävää meluhaittaa aiheuttavan festivaalin paikka ei ole asuinalueiden keskellä.

Kupittaan puisto on kaikkien kaupunkilaisten yhteinen virkistysalue, jonka aitaaminen kaupalliseen käyttöön koko viikonlopun ajaksi ei myöskään palvele enemmistön hyvinvointia. Turun kaupungin ei pitäisi myöntää lupaa enää ensi vuonna, ja festivaalin tulisi etsiä itselleen jokin toinen paikka vähemmän keskeisellä sijainnilla.

Kerttulin asukas