Eduskunnan syysistuntokausi käynnistyy talouden kääntyessä kasvuun. Koronan aikana kertyneitä varoja investoidaan kun yhteiskunnat alkavat avautua.

Tunnelin päässä näkyy nyt valonpilkettä. Loisteeksi sitä ei voi sanoa, koska EU-maissa talous kasvaa hitaiten Suomessa. Tuleva kasvupyrähdys ei ole seurausta tuottavuuden kasvusta (yritykset kärsivät jo nyt osaavan työvoiman puutteesta).

Syyskuun budjettiriihessä on korkea aika tehdä päätökset, joita Suomen uudistuminen kasvun ja paremman työllisyyden uralle edellyttävät. Yhteensä kyse on toimista, jotka vahvistaisivat taloutta kahdella miljardilla. Työllisyyden suhteen hallitus on luvannut päätöksiä, jotka vahvistavat julkista taloutta noin 110 miljoonalla eurolla vuosikymmenen loppuun mennessä. Suunta on oikea, mutta luvun perästä puuttuu nolla.

Talouden perusta kannattaa vankistaa hyvän sään aikana. Vaikka talous kasvaa nyt nopeimmin lähes 30 vuoteen, ei Marinin vasemmistohallitus ole esittänyt toimia maamme talouden vahvistamiseksi pitkällä aikavälillä.

Kevään ylimitoitettujen puoliväliriihipäätösten toimeenpano tarkoittaisi lisää velkaa keskellä nousukautta. Se olisi elvyttämistä elpymisvaiheessa.

Marinin hallitus on ottanut velkaa ensi vuoden budjetin jälkeen 41 miljardia euroa. Se on saman verran kuin Suomi otti velkaa kahden edellisen hallituksen aikana.

Tämän hallituksen tapa on elää förskottina.

Tarvitsemme osaavaa työvoimaa, maahanmuuton sujuvoittamista, kannustavaa verotusta, ketteriä työmarkkinoita ja sääntelyä, joka mahdollistaa. Epidemian aikana säästöön kertyneitä varoja kyettäisiin houkuttelemaan Suomeen näillä toimilla. Investoinneista seuraisi uusia vientituotteita ja ratkaisuja kansainvälisille markkinoille.

Edellytysten luominen kasvulle on avain yhteiskuntamme menestykseen. Se näkyy uusina ratkaisuina, yrityksinä ja osaamisena.

Vaikka koronatilanne ei ole vielä ohi, normaalimmat olot ovat jo näköpiirissä. Meidän on uskallettava uudistua.

Anne-Mari Virolainen

kansanedustaja (kok)