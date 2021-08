Meitä ei enää uhkaa hoitajapula, koska hoitajapula on jo alkanut. Kilpailu erityisesti kokeneista hoitajista on todellisuutta. Hoitajia ei yksinkertaisesti riitä kaikille työnantajille ja hoitajapulassa onkin hoitajien markkinat.

Ammattibarometrin mukaan viime vuoden toisella puoliskolla sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien avoimia työpaikkoja oli keskimäärin 2730 kuukaudessa ja lähihoitajien avoimia työpaikkoja 4947.

2030-luvulla hoitohenkilökunnan tarve edelleen pahenee, kun suuret ikäluokat alkavat tarvita hoivapalveluja. Samaan aikaan nykyisistä hoitajista noin kolmasosa on jäänyt eläkkeelle, arvioi kunta-alan eläkelaitos Keva.

Rekrytointiongelma on nostettu esiin ainakin 20 vuotta ja nyt jos koskaan on siis kiire tehdä hoitoala houkuttelevaksi korjaamalla palkkaus ja työolot.

Hoitajapulassa työnantajan valtteja ovat hyvät työolot: riittävä henkilöstöresurssi, hyvä perehdytys, mahdollisuus osallistua täydennyskoulutuksiin, mahdollisuus urakehitykseen ja tietenkin kilpailukykyinen palkka.

Hoitotyössä tarvitaan edelleen käsipareja hoitamaan, vaikka digitalisaatio tarjoaa uusia mahdollisuuksia hoitaa potilaita.

Aliresursointi on johtanut työntekijöiden uupumiseen ja alalta on poistunut ennätysmäärä hoitohenkilökuntaa. Alalta poistumisen syyksi mainitaan erityisesti henkilöstövajaus ja jatkuva kiire.

Paisuneet ongelmat olisi voitu välttää suunnitelmallisella resurssien vahvistamisella kuluneiden vuosikymmenten aikana sen sijaan, että henkilöstömitoituksilla haettiin lyhytnäköisesti säästöjä, vaikka tiedettiin, mitä on tulossa.

Sairaanhoitajien työtehtävät ovat myös laajentuneet uusille osa-alueille, mutta näitä uusia osa-alueita ei ole huomioitu resursseissa, vaan työntekijän työpanos on pois perustehtävästä.

Täydennyskoulutuksiin osallistuminen lisää työhyvinvointia ja on edellytys laadukkaalle hoitotyölle, mutta nykyisessä työvoimatilanteessa on vaikeuksia mahdollistaa osallistuminen koulutuksiin. Jotta lisäämme hoitajien sitoutumista työnantajaan peräänkuulutan työnantajan tarjoamaa mahdollisuutta urakehitykseen omassa organisaatiossa. Sairaanhoitajilla on useita mahdollisuuksia hankkia erityisosaamista, ja sairaanhoitajat ovatkin varsin korkeasti koulutettuja perusopintojen lisäksi.

Valitettavan usein yliopistosta valmistuneet terveystieteen maisterit ja ammattikorkeakoulusta valmistuneet ylempi AMK -sairaanhoitajat siirtyvät nopeasti valmistuttuaan toiseen organisaatioon juuri oman organisaation urakehityksen puutteen vuoksi. Erikoistumismahdollisuuksia sairaanhoidossa on muitakin. Sairaanhoitaja voi suorittaa ammattikorkeakoulussa erikoistumisopintoja ja suuntautua esimerkiksi diabetes- tai haavahoitajaksi, ja tämän toivoisin näkeväni myös palkkauksessa.

Hallitusohjelman mukaisesti sairaanhoitajakoulutukseen on kohdennettu lisäaloituspaikkoja. Hyvä näin, mutta miten on huomioitu, että sairaanhoitajaopintoihin kuuluva harjoittelu on olennainen osa ammattikorkeakoulututkintoa?

Ohjeet ja säännökset asettavat opiskelijaohjaukselle paljon vaatimuksia ja tavoitteita ja ohjaajan on sitouduttava ohjaamiseen. Käytännössä kaikki sairaanhoitajat osallistuvat opiskelijaohjaukseen. Opiskelijoita on tänä päivänä käytännössä lähes jatkuvasti työyhteisössä ja tämä sitoo resurssia.

Opiskelijaohjaus on muuttunut merkittävästi vuosien saatossa koulussa tapahtuvan lähiopetuksen osuuden vähentyessä. Esimerkiksi vastuu kättentaitojen opettamisesta on lisääntynyt harjoittelupaikoilla.

Opiskelijaohjaus on tärkeä hoitotyön osa-alue, mutta tätä ei huomioitu mitenkään hoitajamitoituksessa. Opiskelijat ovat tulevaisuudessa työkavereitamme ja hyvä opiskelijaohjaus on työpaikalle myös imagokysymys ja rekrytointivaltti. Työyhteisö, työpaikan kulttuuri ja työnantajamielikuva vaikuttavat paljon siihen, halutaanko alalle jäädä.

Kun koronakurjimus helpottaa ja saamme rokotuksiin ja jäljittämiseen valjastetut hoitotyöntekijät takaisin terveyskeskuksiin ja sairaaloihin, on aika korjata vuosikymmenten aikana aikaansaadut resurssivajeet, puututtava työolosuhteisiin ja korjattava palkkaus.

Korjausliikkeitä odotellessa allekirjoittaneella on vakava huoli henkilöstön jaksamisesta.

Teija Tiusanen

osastonhoitaja, TtM

Tyks Orto

(kok)