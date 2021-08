Elviksen kuolemasta tulee kuluneeksi tänään 16.8. 44 vuotta. Elviksen ura kesti 23 vuotta (1954–1977). Siksi onkin huikeaa ajatella, että hän on edelleen maailmalla ihmisten mielissä, hänen musiikkinsa on myytävänä kaupoissa ja hänen tuotantoaan tarjotaan ja ostetaan yhä monissa uusissa paketeissa.

Media muisti Elvistä 8. tammikuuta 2015, mikä olisi ollut hänen 80-vuotispäivänsä, lukuisin lehtiartikkelein, maininnoin ja pohdinnoin uutislähetyksissä ympäri maailmaa.

Me Elvisfanit tiedämme, miksi edelleen kuuntelemme, harrastamme ja juhlimme sitä, mikä tekee Elviksestä ajattoman.

Elviksen tunteneen lähipiirin muistelmat ja teokset ovat tärkeä osa tiedonkeruuta ja kokonaisen kuvan muodostamista Elviksestä ja tämän elämästä – tuntui se sitten joskus rahastukselta tai ei.

Elviksen musikaalinen ura ja elämä on dokumentoitu luultavasti paremmin ja laajemmin kuin kenenkään toisen julkisen henkilön. Silti herää kysymys, mitä tapahtuu tulevaisuudessa, kun Elviksen ihmisenä tunteneet katoavat?

Elviksen suosio maailmalla on edelleen valtava ja legenda hyvissä voimissa nyt, mutta miten se selviää toiset 44 vuotta tästä tulevaisuuteen?

Elävä tieto Elviksestä ihmisenä on kadonnut. On mielenkiintoista ajatella, että kun henkilö itse katoaa, jäljelle jäävä mielikuva on puhdas ja vapaasti muokattavissa ideaaliseksi. Elviksen musiikillinen perintö todennäköisesti kantaa legendan niin kuin on tehnyt nämä viimeiset 44 vuotta, vaikka osin juuri sen takia, että aika kultaa muistot ja vain hyvä jää jäljelle.

Tässä vaarana on se, että Elviksen hahmo ajan myötä muuttuu keinotekoisemmaksi, ehkä lähes kyseenalaistettavaksi fiktioksi, kun siitä hioutuu inhimilliset särmät ja virheet pois. Toisaalta tämä muutos saattaa luodun imagon taas sopivasti myyvempään muotoon, mikä varmasti on rahantekijöiden tarkoitus.

Elvikselle musiikin ohella tärkeitä olivat perhe, ystävät ja fanit. Kun perhe ja ystävät eivät enää riitä tai kykene, jää fanien vastuulle muistaa Elvis niin kuin me hänet tunnemme.

Fanit voivat tukea Elvistä siellä missä se on merkittävää ja sijoittaa laatuun ja tuotteisiin, jotka kunnioittavat Elviksen taiteellisia lahjoja ja musiikkia. Uudet ihailijat löytävät Elviksen jatkuvasti ja jo kolmas sukupolvi faneja pitää yli 550 ihailijakerhoa ympäri maailmaa aktiivisina. Internet-aika on helpottanut fanien kanssakäymistä ja Elvis-materiaalien ja informaation saamista.

Puolet Gracelandissa vuosittain vierailevista 600 000 kävijästä on alle 35-vuotiaita, mikä myös lupaa pitkää tulevaisuutta Elviksen muistolle.

Vaikka Elviksen lähipiiri ja hänet tunteneet ihmiset hiljalleen poistuvat, on helppo uskoa, että itse Elvis, hänen historiallinen musiikillinen panoksensa, ainutlaatuisuutensa, monipuolisuutensa ja filmeissä välittyvä persoonansa pitää hänet yhtenä valovoimaisimpana julkisuuden henkilönä vielä pitkälle tulevaisuuteen.

Taisto Levo

Alastaro