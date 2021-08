Kalle Astala: ”Rikkaiden ja köyhien välinen kuilu kasvaa”

Otsikko on suoraan Ylen jutusta (20.7.), jonka mukaan tilanne johtuu pääomatulojen liian kevyestä verotuksesta, vaikka jutusta toki löytyy myös toinen tulkinta. Toinen usein nähty versio samasta teemasta on, että pääomat kasautuvat harvojen käsiin. Tai että voitot valuvat omistajien taskuun.

Olen aina ihmetellyt muutamaa näkökulmaa, jotka näistä jutuista puuttuvat.

Sanonnan mukaan työtä tekemällä ei rikastu. Tämä on aivan totta, mutta ei siksi, että palkat olisivat liian pieniä tai että ansiotuloista maksetaan liikaa veroa. Ilman taloustaitoja suurempi rahamäärä ei johda vaurastumiseen, vaan menee kulutukseen ja elämäntyyli-inflaatioon: isompi televisio, uudempi puhelin, hienompi auto, hulppeampi asunto... Jos taas rahaa makuutetaan tavallisella tilillä, inflaatio kutistaa sitä.

Rikkaat – mikä ei välttämättä useinkaan ole sama kuin huipputuloinen – rikastuvat, koska he eivät pelkästään tee töitä rahan eteen, vaan myös laittavat rahansa töihin. Käytännössä tämä tarkoittaa sijoittamista.

Kenenkään ei pitäisi tehdä itsestään uhria, sillä kuka tahansa voi kerryttää itselleen merkittävänkin pääoman pitkän ajan kuluessa säännöllisesti sijoittamalla. Jopa miljonääriksi on mahdollista tulla sijoittamalla osakkeisiin kuukausittain vuosikymmenten ajan, yksinkertaisimmillaan hajautettuun indeksirahastoon. Pääomien ei tosiaan tarvitse kasautua harvojen käsiin.

Yhdysvalloissa on tutkittu miljonäärejä, jotka vastoin yleistä käsitystä ovat ns. ”tavallisia” ihmisiä. Heistä suuri enemmistö (noin 80 prosenttia) ei ole saanut perintöjä, ja suunnilleen samankokoinen enemmistö heistä on taustaltaan keskiluokkainen tai sitä alempi.

Tyypillinen miljonääri lähestyy 60:n ikää: vaurastuminen on tapahtunut vuosikymmenten kuluessa säästäväisellä taloudenpidolla ja säännöllisellä sijoittamisella. Uraauurtavin tutkimus aiheesta löytyy Thomas J. Stanleyn kirjasta The Millionaire Next Door.

Ylen jutun resepti pääomatulojen verotuksen kiristämisestä taas johtaisi kurjistumiseen: tavallisen ihmisen olisi hankalampi vaurastua ja toisaalta pääomat siirtyisivät ulkomaille. Tämä luonnollisesti tarkoittaisi myös työpaikkojen katoa ja pienempiä verotuloja.

Taloudellinen asemamme riippuu ulkoisten olosuhteiden sijaan ennen kaikkea omista taloustaidoistamme ja valinnoistamme. Täten voimme myös itse aktiivisesti parantaa tilannettamme sen sijaan, että lokeroimme itsemme tiettyyn ryhmään. Uhrimentaliteetti ja vastakkainasettelu eivät ole rakentava lähtökohta.

Onneksi kansankapitalismi on Suomessakin ottanut tuulta alleen: sijoittamisesta puhutaan yhä enemmän ja yhä useampi on näin ottanut vastuun omasta taloudestaan. Me kaikki voimme olla omistajia, vaurastua ja nauttia voitoista.

Kirjoittaja on opettaja ja sijoittaja.