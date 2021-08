Ihmiskunta on suurimman haasteensa edessä. Kehityssuunta on ollut nähtävissä ja tiedemiehet ovat jo vuosia sitten varoitelleet tulevasta, mutta kurssia kohti katastrofia on ollut vaikea muuttaa useammastakin syystä.

Ei, kyse ei ole pandemiasta, ei väkivaltaisuuksista kansakuntien tai ihmisryhmien välillä, ei ääriliikkeiden aktivoitumisesta; kaikki nämäkin ovat huolestuttavia, mutta ottelevat seurauksiltaan eri sarjassa. Kyse on ilmaston lämpenemisestä ja luonnon biodiversiteetin/monimuotoisuuden kapenemisesta, koko maapalloa ja ihmiskunnan henkeä uhkaavasta jättikatastrofista.

Ilmaston lämpeneminen ja eläin- ja kasvilajien häviäminen on jatkunut jo pitkään, mutta ihmisen haitallisen toiminnan seurauksena se on kiihtynyt huomattavasti viimeisten lähivuosien aikana.

Olemme jatkuvasti tehokkaammilla pyyntivälineillämme ylikalastaneet ja -metsästäneet lajeja niin maalla, merellä kuin ilmassa ruokkiaksemme jatkuvasti kasvavan ihmispopulaation suut tai tuhonneet lukuisten eläinten ja kasvien elinmahdollisuudet raivaamalla tai saastuttamalla niiden pesin-/kasvualueet. Tämä on johtanut tärkeiden ravintoketjulenkkien rikkoutumiseen ja ekosysteemin epätasapainoon.

Valtava määrä hyönteislajeja, iso joukko muita maan eläinlajeja sekä merten kaloja ja koralleja monimutkaisine eliöyhteisöineen on hävitetty palauttamattomasti.

Suurin syy maapallon ilmaston lämpenemiseen tällä hetkellä on fossiilisten polttoaineiden käyttö. Ne vapauttavat ilmakehään hiilidioksidia ja muita vaarallisia kaasuja ja kohottavat ilmaston lämpötilaa.

Lämpötila kohosi jo aiemmin merissä aiheuttaen niiden happamoitumisen, mutta nyt maapallo on lämmennyt pysyvästi myös maalla. Lämpenemisen seurauksena muun muassa napajäätiköt, jotka ovat toimineet maapallon tehokkaina ”jäähdyttäjinä” heijastamalla auringonvalon takaisin avaruuteen, ovat alkaneet sulaa ennennäkemättömällä nopeudella. Sulanut tumma meri sitouttaa auringonvalon ja sulaminen kiihtyy entisestään.

Aiheutuvat haittatekijät ovat moninaisia: Jään alla kasvaa leviä, jota ovat pikkukalojen ravintoa, joten elintärkeä ketju rikkoutuu aiheuttaen useampien meressä elävien lajien kuolemisen sukupuuttoon. Lisäksi jääkarhujen ja mursujen elintila kutistuu ja kannat vähenevät tai katoavat.

Jäätiköiden nopea sulaminen vapauttaa myös niissä olevat hiilivarat, jotka taas kiihdyttävät ilmakehään päästessään ilmaston lämpenemistä entisestään. Merenpinnan noustessa myrskytulvat rannikkokaupungeissa yleistyvät ja lopulta ne muuttuvat asuinkelvottomiksi.

Maapallon sademetsät ovat lukemattomien ainutlaatuisten eläinlajien asuinsijoja, valtava osa maapallon eläinlajeista asustaa Amazonin sademetsissä. Sademetsien kasvit ja puut sitovat hiilidioksidia ilmasta ja käyttävät sen yhteyttämiseen vapauttaen vuorostaan happea ilmakehään.

Ihminen ei ole ainoastaan tuhoamassa valtavaa määrää eläin- ja kasvilajeja vaan vaakalaudalla on itse ihmiskunnan selviytyminen.

Ihminen on nyt raivannut metsät karjan laidunalueiksi, viljelymaaksi tai infran kuten teiden ja voimalinjojen rakentamiseen. Tehomaatalous on köyhdyttänyt maaperän, runsas lannoitteiden käyttö, kasvinsuojelumyrkyt ja antibiootit ovat saastuttaneet sekä maa- että myös vesialueet.

Maapallon miltei kaikkien metsäalueiden harkitsematon hyötykäyttö ja saastuttaminen on johtanut paitsi eläinlajien myös hiilinielujen häviämiseen ja täten ilmastonlämpenemisen kiihtyvään kasvuun.

Tilanne on vakava, kuolemanvakava. Ihminen ei ole ainoastaan tuhoamassa valtavaa määrää eläin- ja kasvilajeja vaan vaakalaudalla on itse ihmiskunnan selviytyminen.

On ollut hetkiä, kun itsekin olen halunnut laittaa pääni puskaan ja toivonut, että tummat pilvet ajelehtisivat ohi. Me voimme näin tehdäkin, mutta omat lapsemme ja lastenlapsemme ansaitsevat selityksen, miksi me viimeisenä mahdollisena sukupolvena emme toimineet, kun siihen oli vielä mahdollisuus.

Aikaisemmin voitiin vielä vedota tietämättömyyteen ja tutkimuksen puutteeseen, mutta nyt käsissämme on tarpeeksi todistettua dataa siitä, mihin toimintamme nykyisellään johtaa.

Varmasti joukko ihmisiä näkee muutoksessa eturistiriitoja. Monet ovat tottuneet jatkuvaan bkt:n kasvuun, nouseviin kurssikäyriin, varallisuuden loputtomaan lisääntymiseen. Mikään kasvu ei ole kuitenkaan loputonta, ei ainakaan, jos se ei tapahdu luonnon ehdoilla.

Ilmastonmuutoksen torjuminen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen vaatii toimia niin globaalisti kuin kansallisella, paikallisella ja yksilötasolla, ja muutoksien nopeuttamiseen niin kannustimia kuin sanktioita.

Ensimmäinen kiireisiä toimenpiteitä vaativa muutos koskee fossiilisten polttoaineiden käytön korvaamista kestävämmillä energiaratkaisuilla. Maakaasun ja ydinenergian käyttöön joudutaan ehkä turvautumaan välivaiheessa, mutta ne tulisi nopeasti korvata turvallisemmilla ja puhtaammilla vaihtoehdoilla. Hyviä jatkuvasti paranneltuja vaihtoehtoja on jo tulossa aurinko-, vesi- ja biomassan lähteistä.

Globaalitasolla olemme valtavan haasteen edessä. Miten saadaan kansat toimimaan yhteistyössä, jakamaan tietotaitoa puhtaammasta energiasta, kestävämmistä viljely- ja karjanhoitomenetelmistä, luopumaan kansallisesta edusta koko maapallon elämän hyväksi, ymmärtämään, että jatkuva kasvun tavoittelu johtaa kestävyysvajeeseen ja ihmiskunnan tuhoon?

Yksittäisinä ihmisinä voimme vaikuttaa esimerkiksi valinnoillamme ruokavaliossamme, energiavalinnoissamme, poliittisessa vaikuttamisessa, tiedon jakamisessa ja sijoitusstrategiallamme paljonkin tulevaan. Kuitenkaan millään osaportaalla pelkkä hyvä tahto ei riitä; meidän on toimittava nyt.

Kirsi Aalto