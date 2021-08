Innostuneena luin kollega Aki Lindenin kirjoittaman mielipiteen (TS 7.8.). Turun terveyskeskuksessa on todellakin lääkärin vastaanottojen vajaus. Lindenillä on rautainen kokemus vastaavien sotkujen selvittämisestä. Hänen ajatuksensa on käyttää tässä kriisissä nyt apuna yksityistä sektoria ostopalveluin ja palvelusetelein.

Asialla on kiire. Hankintalaki mahdollistaa tällaisessa tilanteessa nopean menettelyn.

Palvelut voidaan todella hankkia usealta tuottajalta, ei vain yhdeltä "voittajalta". Palveluseteleitä tulee myös käyttää – joustavasti.

Kun julkinen terveydenhuolto on pyytänyt yksityisiä palveluntuottajia apuun, voiton ovat säännöllisesti vieneet suuret, ulkomaisessa omistuksessa olevat jättiketjut. Näillä on käytössään resurssit neuvotella ja voittaa kisa. Pienet palveluntuottajat eivät kilpailussa juuri ole menestyneet.

Palvelusetelimalli ottaa myös pienemmät palvelujen tuottajat oikeudenmukaisemmin mukaan talkoisiin. Nyt lääkärit potilaita hoitamaan!

Jukka Penttinen

vastaava lääkäri

Turun Perhelääkärit