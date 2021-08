Tarjolla on monipuolisesti tukea ja apua ihmisille, jotka sitä kaipaavat joko koronan vuoksi tai muusta syystä. Tämä tahtoo usein jäädä negatiivisten uutisten varjoon.

Korona on aiheuttanut paljon vaivaa ja murhetta monille ihmisryhmille. Media on nostanut esille, miten nuoret ja opiskelijat kärsivät yksinäisyydestä ja tuen puutteesta. Valmistumisvaiheessa olevien nuorten ja uudelleen kouluttautuneiden tai työttömäksi jääneiden työikäisten on ollut aiempaa vaikeampaa löytää töitä.

Apua vaikeuksiin joutuneille on tarjolla. Olemassa olevia palveluja on välillä vain valitettavan vaikea löytää. On paljon palveluja, jotka pohjaavat määräaikaiseen hankerahoitukseen. On paljon erillisiä palveluntuottajia.

Turun kaupungin tytäryhtiönä Turun TAITO-koulutus pyrkii osaltaan helpottamaan tilannetta koko Varsinais-Suomessa. Palveluja tarjotaan yhteistyössä sekä eri palveluntuottajien kanssa että eri rahoittajien kanssa.

Nuorille suunnattu NUOTTI-valmennus auttaa nuoria elämänhallinnan vaikeuksissa. Perhevapaalta työelämään -hanke auttaa kaikkia pienten lasten vanhempia ottamaan sen seuraavan askeleen kohti omien tavoitteiden toteuttamista, liittyvätpä nämä sitten opiskelu- ja työvalmiuksiin, opiskelu- tai työpaikan löytämiseen tai muihin elämänlaadun parantamiseen tähtääviin tavoitteisiin. Työhönvalmennus auttaa työ- tai opiskelupaikan löytämisessä kaikkia työttömiä, jotka apua paikan etsimisessä tarvitsevat.

Jokaisella on toivoa. Apua on saatavilla ja vieläpä avuntarvitsijan omiin tarpeisiin räätälöitynä.

Kaikki edellä kuvatut esimerkit pohjautuvat henkilökohtaiseen valmennukseen, jossa avuntarvitsijan oma valmentaja antaa apuaan asiakkaan yksilöllisten tavoitteiden, aikataulujen ja keinojen mukaan.

Palvelut ovat Kelan ja valtion julkisista varoista maksamia, asiakkaalle ilmaisia.

Korona, täysin omasta toiminnasta riippumaton työttömäksi jääminen ja muut vastaavat hankaluudet koettelevat voimiamme. On kuitenkin tärkeätä huomata ja muistaa, että kenenkään ei tarvitse kohdata näitä vaikeuksia yksin. Jokainen voi auttaa ystäväänsä eteenpäin avun piiriin. Jokaisella on toivoa.

Olli Pietilä

toimitusjohtaja

Turun TAITO-koulutus