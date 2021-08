Jäsenyys Euroopan unionissa on arkipäiväistynyt. Otsikoissa näkyvät erilaiset kriisit, yksittäiset tapahtumat ja komission suunnitelmat uusista toimenpiteistä. Tavallisista päivittäisistä asioista ei juuri kerrota.

Kansalaiset kannattavat jäsenyyttä. Jos EU-äänestys järjestettäisiin nyt, yli 61 prosenttia suomalaisista kannattaa ja 25 prosenttia vastustaa jäsenyyttä. Evan selvitys toteaa, että EU:n koronaelvytyspaketti jakaa suomalaiset. Peräti 40 prosenttia vastustaa sitä, toisaalta 40 prosenttia pitää pakettia maamme etujen mukaisena.

Euroopan unionin ensimmäinen suuri visio toisen maailmansodan jälkeen oli käynnistää rauhanomainen yhteistyö Saksan ja Ranskan välille. Myöhemmin EU-jäsenyys vahvisti demokratiaa Kreikassa, Espanjassa ja Portugalissa diktatuurien jälkeen. Neuvostoliiton hajottua Itä-Euroopan valtiot otettiin jäseniksi, tosin niistä vain osa oli kypsiä olemaan mukana.

Länsi-Eurooppaa ovat vaivanneet monenlaiset kriisit, joista viimeistään brexit herätti koko Brysselin. Vaikka oli selvästi nähtävissä, että Isossa-Britanniassa kansalaiset haluavat erota EU:sta, komissio ei tehnyt mitään, eivät myöskään kannattajat Lontoossa. Eliitin ylimielisyys on tuhon tie.

Suomessa osavastuu EU-tiedottamisesta on medialla. Brysselissä on lukuisia kirjeenvaihtajia, jotka kertovat tapahtumista. Erityisesti Ylen yleishyödyllisenä laitoksena pitää kertoa ymmärrettävästi tapahtumista ja trendeistä.

Suomen jäsenyyden alkuvaiheessa luotu peruslinjaus olla mukana päättämässä on toiminut näihin päiviin saakka. Pienen maan ei kannata valittaa turhista, vaan pitää keskittyä olennaisiin teemoihin. Ruotsin tapaan ei ole hyvä olla mikään oppimestari muille.

Viimeisten hallitusten kiinnostus Euroopan unionia kohtaan on ollut suhteellisen vaatimatonta. Kotimaiset teemat ovat vieneet hallituksen kiinnostuksen. Kaikkea ei voida laittaa koronan syyksi. EU:ta käytetään niin meillä kuin muualla sisäpolitiikan iskuaseena.

Keskusteluissa on mentävä perustasolle. Mitä EU merkitsee Suomelle ja sinulle? Tarvitaan suuri kuva siitä, mitä EU on, mitä se tekee ja miten se meihin vaikuttaa.

On suuri vaara, ettei EU hahmotu kokonaisuutena. Hallituksen on kerrottava, mitä se tavoittelee!

Suomen EU-politiikka on jäntevöitettävä ja on päästävä ennakoivaan toimintaan. Varsin usein asiat tulevat meillä esille vasta silloin, kun asioille ei enää voida mitään. Ennakointia tarvitaan, vanhasta kokemuksesta voi sanoa, harvoin komissio valmistelee mitään salassa. Media voisi tarttua näihin komission projekteihin paljon aikaisemmin.

Hallituksen on panostettava siihen, että Bryssel on luontainen osa virkamiesten uraa. Sama koskee myös yrityksiä.

Hallituksen kotimaista toimintaa on tehostettava ja koordinoitava nykyistä paremmin. Hallituksella tulee olla yhteinen näkemys, EU ei ole sooloilun paikka.

EU-kritiikkiä tarvitaan ja kaikilla on oikeus arvostella unionia. On tärkeää tarjota keskustelufoorumi monipuolisille näkemyksille.

EU:n kehityksessä vallitsee kaksi peruslinjaa: toisaalta nykyistä tiiviimpi integraatio, jota varsinkin Ranska ja Italia kannattavat. Toisaalta on nykytilan vähäinen korjaaminen ja painottaminen vapaaseen liikkumiseen ja varovaiseen etenemiseen muilla alueilla siten, etteivät maksut nouse.

Kansalaisten tuki tarvitaan, jos integraatiota viedään eteenpäin, esimerkiksi yhteisen budjetin tai lainojen suuntaan. Tällä hetkellä vaikuttaa, että moni maa haluaa lieventää tiukkoja budjetti- ja velkarajoja.

EU:n toimielimiin ja Brysselissä toimiviin järjestöihin on saatava enemmän suomalaisia. Asenne, että siellä on kaikkien hillotolppien äiti, on kansallisten etujen vastainen. Kateus ei saa johtaa politiikkaa. Hallituksen on panostettava siihen, että Bryssel on luontainen osa virkamiesten uraa. Sama koskee myös yrityksiä.

Lähivuosien suuria kysymyksiä on EU:n asema maailmantaloudessa ja -politiikassa. EU ei ole maailman järjestelmässä vahva: vaarana on jäädä USA:n ja Kiinan muserrukseen. Venäjä pelaa omia pelejään: hajota ja hallitse, uhkaa ja kiristä.

On varsin kummallista, että hallitus ajaa – aivan oikein – oikeusvaltioperiaatetta, mutta ei panosta korruption vastustamiseen. Koronaelvytys on mainio tilaisuus täyttää EU-varoilla omia taskuja.

Saksan vaalit ratkaisevat paljolti kehityksen suuntaa. Joka tapauksessa syksyllä väännetään kättä taloudesta, pankeista, eurojärjestelmästä. Suuri teema on ilmastonmuutoksen vastustaminen ja EU:n toimet siinä: taakanjako EU:n sisällä ei saa olla Suomelle kustannuksia lisäävä.

Marinin hallituksen on varmistettava talouden kasvu niiltä osin, kuin se on omissa käsissä: rokotukset, työperäinen maahanmuutto, työmarkkinoiden uudistaminen ja niin edelleen. Vaikka velkavetoinen valtio ei juuri nyt ole kauhistus, niin oman itsemme vuoksi on syytä saada julkinen talous tasapainotettua.

Parasta politiikkaa myös Brysselissä on olla vahvan talouden edustaja.

Sampsa Saralehto

valtiotieteiden tohtori