Olen toiminut ison koulun kanslistina 35 vuotta, 1960-luvulta seuraavalle vuosituhannelle. Koulussa on opetettu tyttöjä 9 vuotta; keskikoulua 6 vuotta ja lukiota 3 vuotta. Oppilaita luokassa oli maksimissaan 44.

Oppilaat olivat motivoituneita, luokkahenki oli hyvä. Opettajalle annettiin yleensä lempinimi ja oppilaat olivat hänen ”omia lapsiaan”. Koulun maine oli kiitettävä, tulokset sen mukaiset.

Ajan saatossa tyttölyseot muuttuivat yhteislyseoiksi ja kouluissa oli 5-vuotinen keskikoulu ja 3-vuotinen lukio. Ensimmäisiä poikaoppilaita hämmensi, kun pääoven yläpuolella oli maininta tyttölyseosta – ja on vieläkin. Totta kai koulun elämänmeno muuttui, tuli miesliikunnan ja veiston opettajat. Suhteet poika- ja tyttöoppilaiden välillä johtivat usein ihastumisiin. Ei pojista haittaakaan ollut.

Tuli vaihe, jolloin tytöt ja pojat toisistaan erotti vain kengän koko.

Kouluun pyrittiin ja oli kunniakasta olla ”älymystön” jäsen. Työtä tehtiin innolla, tosin joku putosi kelkasta, mutta tuplaamalla luokan sai hyvän ponnahduslaudan. Vaatimukset olivat samat lähtökohdista riippumatta.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Sitten vuonna 1976 tuli peruskoulu. Koko ikäluokka kävi koulua 9 vuotta ja sen jälkeen pyrittiin lukioon päästötodistuksen keskiarvon mukaan.

Peruskoulun yläluokkia oli monasti vaikea hallita. Oli niitä, joille ainoa motiivi koulun käyntiin oli saada mopo.

Esimerkiksi kerran oppilas noudettiin kotoa, juoksi noutajien autosta pihaovesta sisään ja puiston puolelta karkuun. Urheilulliset opettajat saivat karkurin Auransillalla kiinni ja haalasivat takaisin kouluun.

Ei käy enää, ei saa koskea! Ehkä soitto vanhemmille.

Koulussa oli myös erityisopettaja, joka saattoi tarvittaessa ottaa oppilaan väliaikaisesti erityisopetukseen. Lisäksi oli ns. erityisluokat, joissa opetettiin erityisoppilaita jopa muunnetun lukusuunnitelman mukaan.

Systeemi oli hyvä, käsittääkseni kaikki oppivat lukemaan ja laskemaan.

Kansliassa asioivista nämä tarkkislaiset olivat mukavimpia sekä hyvin käyttäytyviä ja heistä suurimmasta osasta tuli maallemme arvokkaita veronmaksajia, ei kortistolaisia. Heille riitti peruskoulu.

Lukioon pyrittiin edelleen ja koulustamme tuli vuosien varrella lukio, jonka ylioppilastulokset olivat maamme korkeimpia. Jotain on tapahtunut, ei näy lukio enää listoilla. Syy ei ole opettajissa, ehkä systeemissä.

Koulurakennus valmistui vuonna 1926, seisoo edelleen ilmeisesti homeettomana Samppalinnan mäellä. Silloin oli rakennustaitoa! Peruskorjaus ja lisärakennus valmistuivat vuonna 1968.

Oppivelvollisuus/-oikeus 16 ikävuoteen asti on ollut sama vuosikymmeniä. Monista minimiajan opiskelleista on tullut yrittäjiä tai muuten oman tiensä kulkijoita. Kaikille kun vaan ei ”kirjanoppineisuus” sovi.

Ei kannettu vesi kaivossa pysy eikä oppi tartu, jos ei sitä itse halua.

Oppivelvollisuuden/-oikeuden noustessa 18 ikävuoteen tulee ajatelleeksi, että olisiko ”porkkana” nyt ajokortti ja auto, ehkä valtio kustantaisi nekin, pääasia, että koulun penkkiä kulutetaan 18 ikävuoteen asti. Aletaan varmuuden vuoksi jo 5-vuotiaita sopeuttamaan peruskoulua varten 2-vuotisessa esikoulussa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Opiskelua ei elämää vaan koulua varten.

Aiemmin ei tarvittu maahanmuuttajia hanttihommiin. Nyt ns. toisen asteen käynyt henkilö ei voi tarttua lapioon tai haravaan, on mukavampi pelata kotona tietokonepelejä. Auttava englannin kielen taito on avuksi, senkin saa jo alakoulussa ja jopa eskarissa.

Suomen kielen taito, lukeminen ja kirjoittaminen, ei ole enää tärkeää. Meitähän on vain 5,5 miljoonaa. Kohta kaikki ovat toisen asteen käyneitä ja osallisia erinäisistä sosiaalituista.

Eniten kuitenkin pelottaa niiden opettajien puolesta, jotka joutuvat oppivelvollisia pakosta kaitsemaan. Opettaja, korkeasti koulutettu maisteri, on hätää kärsimässä, jotta opetettavat eivät sorru jopa väkivaltaisiksi. Näin ei toki ole kaikissa luokkayhteisöissä, mutta poikkeukset vahvistavat säännön.

Oppivelvollisuus/-oikeus koskee kaikkia, sana ”oppi” on kuitenkin joskus harhaan johtava. Jos on lusikalla annettu, ei voida kauhalla vaatia ja usein myös päinvastoin on annettu kauhalla, mutta otetaan lusikalla. Myös lapsissamme on paljon älykköjä, he voisivat suorittaa oppioikeutensa lyhyemmässäkin ajassa ja siirtyä tieteen portaille oman kehitystasonsa mukaan.

Tulossa on ehkä laki, että vanhemmat vastaavat lastensa koulunkäynnistä sakon uhalla. Ajattelen sitä yksinhuoltajaäitiä tai -isää, joka ei pysty valvomaan jälkeläisensä tulemisia ja tekemisiä. Oppilashallintojärjestelmä Wilma on apuna niille, jotka netin metkut hallitsevat, ei kaikille. Ensisijaisesti on hankittava leipä, sen jälkeen tulevat muut asiat.

Jos uusi laki astuu voimaan, yhteiskunnalla on oltava keinot, miten lakia noudatetaan. Lisää väkeä lastensuojeluun tai ammattikunta, joka kyseisiä 17–18-vuotiaita ”lapsia” paimentaa. Ei kannettu vesi kaivossa pysy eikä oppi tartu, ellei sitä itse halua.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Elämänikäinen opiskelu on mahdollista myös niille, jotka muuttuneessa elämäntilanteessa tarvitsevat uudenlaista tietoa. Koskaan ei ole liian myöhäistä, jos motivaatiota riittää.

Meitä on onneksi monenlaisia, joten kaikkia ei voi sulloa samaan säkkiin. Kuitenkin opin sauna on autuas aina.

Opettele oivaltamaan olennainen!

Hyvää kouluvuotta kaikille!

Eeva Auvinen

Naantalin Merimasku