Olen saanut viime aikoina paljon yhteydenottoja koskien Turun terveyskeskuksen palvelujen puutteita ja ongelmia: vastaanottoaikaa on vaikea saada, puhelinyhteys ei toimi jne. Tämä ei sinänsä ole uusi asia, mutta tilanteen nopea huonontuminen vielä aikaisemmasta on yllätys.

Kun lähdin 25 vuoden tauon jälkeen ehdolle Turun kuntavaaleissa, ja vieläpä Sdp:n pormestariehdokkaana, oli terveyskeskuspalveluiden parantaminen tärkein vaalitavoitteeni. Harva julkinen palvelu on tällä hetkellä huonommassa kunnossa kuin parikymmentä vuotta sitten. Moneen asiaan on sijoitettu runsaasti rahaa tuona aikana, mutta julkinen lääkäripalvelu kituu ja näivettyy sekä rahan että tekijöiden puutteessa.

Mielestäni tilanne on lainvastainen. Aluehallintoviraston tulisi siihen puuttua.

Huomautan, että kyseessä ei ole terveyskeskuksen kaikkien palveluiden (yhteensä 32 eri palvelua) kriisi, vaan lääkärin vastaanottojen vajaus. Siihen pitää keskittyä.

Henkilöstöä ei saa tilanteesta syyllistää. He tekevät kovassa paineessa kaikkensa. En ylipäätään etsi tässä nyt syyllisiä, vaan ratkaisuja.

Miten tilanne ratkaistaan? Olen kolme kertaa ollut vastaavassa tilanteessa virkamiehenä ja ratkaisut ovat löytyneet: Porin terveyskeskuksessa, Tyksissä ja Husissa.

Ensiksi totean, että on kiire. Tämän hyvä puoli on se, että kriisissä rohkeat ratkaisut ovat usein helpompia kuin ”rauhan aikana”. Riskejäkin voidaan ottaa, koska ei ole suurta vaaraa, että asiat menisivät vielä huonommiksi.

Toiseksi totean, että pahin veruke tekemättömyydelle on tulevan sote-palveluiden siirron (1.1.2023) odottaminen ja siihen vetoaminen. Asiat on korjattava nyt. Palvelut siirtyvät vuonna 2023 sote-alueille niin hyvinä tai huonoina kuin ne sillä hetkellä ovat. Aikaa on vajaat puolitoista vuotta. Siirto sinänsä tulee valmistella ripeästi ja hyvin. Siinäkin on Varsinais-Suomessa toivomisen varaa.

Kolmanneksi tilannetta tulee uskaltaa tarkastella ennakkoluulottomasti. Pelkkä perinteinen rekrytointi ei ratkaise asiaa, vaan koko toimintamalli pitää nopeasti uudistaa. Suomeen verrattavissa maissa on yleensä perustason lääkäriä kohti 1000–1300 asukasta kunkin lääkärin vastuulla. Ja tässä laskelmassa lääkärin työpanoksesta vähintään 80 prosenttia on vastaanottotyötä – ei 50 prosenttia, kuten Suomessa nykyisin. Jokaisella kansalaisella on oma nimetty lääkäri, ei vain joku persoonaton terveyskeskus. Paras malli on ns omalääkäri- ja omahoitajamalli. Tehokas työpari, joka tuntee potilaansa.

Neljänneksi vastaanottotoiminnan organisointi ja johtaminen irrotetaan omaksi toiminnokseen (lääkärillä voi silti olla monipuolisesti muitakin tehtäviä). Hyvällä johtamisella ja kohtuullisella työkuormalla saadaan julkisiin virkoihin vetovoimaa.

Viidenneksi käytetään apuna yksityistä sektoria sekä ostopalveluilla että palveluseteleillä. Minulle on sanottu, että kilpailutus kestää vähintään vuoden eli liian kauan. Tämä ei pidä paikkaansa. Tilanne on nyt sellainen, että hankinnat pitää tehdä syksyn 2021 aikana. Hankintalaki mahdollistaa tällaisessa tilanteessa nopean menettelyn. Palvelut voidaan myös hankkia usealta tuottajalta, ei vain yhdeltä ”voittajalta”.

Palveluseteliä tulee myös käyttää. Sillekin on joustavia ja byrokraattisia malleja. Nyt tarvitaan niitä joustavia.

Tämä asia ei ole vain ”yksi asia muiden joukossa”, vaan tärkeysjärjestyksessä ykkösluokan asia. Turun uusi pormestarimalli testataan käytännössä eikä vain sanoissa.

Aki Linden

Turun kaupunginvaltuutettu (sd)

kansanedustaja