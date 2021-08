Olen huolissani seurannut Turun musiikkitalon vaiheita ja kehitystä. Ensinnäkin Itsenäisyydenaukion uhraaminen hankkeelle osoittaa vakavaa harkinnan puutetta. Voisin kuvitella, että lähinnä vieraan vallan sotapäällikkö voisi ilahtua hankkeesta hävittää sotiemme sankareiden muistomerkki.

Toisaalta itsenäisyytemme taidettiin myydä Eurooppaan jo 1990-luvulla, joten itsenäisyyteen liittyvien nostalgisten muistojen hävittäminen poliitikkojen taholta on sinänsä ymmärrettävää. Eihän sitä itsenäisyyttä ole muutenkaan Suomella enää olemassa?

Toinen seikka, joka saa minulla karvat pystyyn tässä Itsenäisyydenaukion käyttämisessä on lähinnä rakennustaiteellinen; asianomaiselle tontille ei mielestäni sovi erityisen korkea rakennus.

On varsin todennäköistä, että rakennuksesta tulee korkea ja massiivinen suuren sisällä olevan musiikkihallin vaatimusten vuoksi. Paraskaan arkkitehti tuskin saa aikaiseksi sellaista luomusta, joka ei pilaisi hienoa ja kaunista Itsenäisyydenaukiota.

Olin tutkimassa Logomon aluetta sillä silmällä, että sopisiko sinne jokin musiikkihallin kaltainen rakennus. Nopea tarkastelu osoitti alueen olevan siihen täysin mahdollinen, mutta alueen kokonaisilme on hieman ankea. Tässä ankeudessa ei ole mitään sellaista, jota taitava maisema-arkkitehti ei pystyisi parantamaan.

Lisäksi Logomon alueelle tehtiin juuri melko kaunis, joskin vähän kallis silta. Jos tuleva Turun musiikkitalo olisi Logomon alueella, nostaisi tämä uuden sillan käyttöarvoa merkittävästi.

Tämä uusi silta maksoi noin 21 miljoonaa, joka on musiikkihallin oletetusta budjetista noin 30 prosenttia. Ei siis mikään pikkuraha tuhlattavaksi joutavaan siltaan, jota kukaan ei käytä?

Lisäksi asian toteuttaminen ns. allianssihankkeena tuo mieleen, että taitaa taas mennä kavereille kiva rahakas hanke. Miksi ei toteuteta kansainvälistä reilusti pseudonyymillä käytävää avointa arkkitehtuurikilpailua?

Olen perehtynyt hieman konserttisalien akustisiin ongelmiin ja tullut siihen lopputulokseen, että suomalaiset arkkitehdit ovat kaikki epäonnistuneet toimivan saliakustiikan luomisessa aina Alvar Aallon ajoista nykypäivään.

Helsingin Sanomat teetti kriitikoilla tutkimuksen, että toimiiko Helsingin musiikkitalon akustiikka ja lopputuloksena on todettava, että ei toiminut; kokonaisuus sai arvosanaksi vain 7,5. Tämä on kaukana siitä tavoitteesta, joka Turun musiikkitalolla tulisi olla.

Voi saataisiinpa tekijäksi joku ulkomainen asiantunteva taho!

Nythän on niin, että konserttisali ei ole vain kaunis rakennus, vaan se on myös soitin. Tätä se on aivan kirjaimellisesti.

Arkkitehti, joka väittää, että saliakustiikka on helppo asia, joka vain delegoidaan akustikolle ja lopputulos ratkeaa akustiseksi kuin itsestään, yksinkertaisesti valehtelee tai ei ymmärrä, mistä puhuu.

Toimivan saliakustiikan luominen on hyvin vaikea asia. Kaikkein paras sali maailmassa akustiikaltaan on todennäköisesti Musikverein-konserttitalossa Wienissä, Itävallassa. Se rakennettiin ja suunniteltiin 1800-luvun loppupuolella ja valmistui vuonna 1870.

Tuolloin ei edes ollut sellaista akustiikan teoriaa olemassa, kuin nykypäivänä on. Sanotaan tämän Wienin musiikkitalon syntyneen arkkitehdin intuitiosta, tai sitten arkkitehdillä oli musiikkisalin suunnittelusta jotain parempaa tietoa, jonka on vienyt mukanaan hautaan.

Wienin musiikkitalo on siis eräänlainen musiikkisalien Stradivarius-viulu, musiikkihalli, jossa on paras mahdollinen sointi, mutta jonka soinnin jäljittely on nykytiedosta huolimatta hyvin vaikeaa.

Ja tällaisen ihmeellisen Stradivariuksen keskitason rakennusliikkeet uskottelevat pystyvänsä rakentamaan? Voi sallikaan minun nauraa. Tällä asenteella akustiikka on jo piloilla, ennen kuin hanketta on alettu edes rakentamaan.

Voidakseen päästä top 10 -rankinglistalle akustiikkansa puolesta on musiikkihallin rakentamisen suunnittelu epäinhimillisen vaikeaa. Siihen ei tavallinen suomalainen rakennuttaja ole koskaan pystynyt.

Onko tämäkin hanke pakko pilata suomalaisella hyvä veli -ajattelulla?

Tommi P. Laiho

taiteen maisteri, kauppatieteiden ylioppilas