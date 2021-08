Miksi moni nuori sortuu huumepiireihin? Mitä nuori hakee sieltä? Eikö hän tiedä tarpeeksi tästä? Miksi tämä edes kiinnostaa nuorta?

Onko tämä ratkaisu haettaessa hyväksyntää? Eikö ole muita kavereita?

Miksi halutaan mennä mukaan rikolliseen toimintaan – onko tämä ratkaisu taloudelliseen ahdinkoon? Onko nuorella tietoa tarpeeksi tästä? Miksi tämä kiinnostaa nuorta? Onko houkutus huumepiirissä liikkuva suuri raha? Eikö ole muuta vaihtoehtoa?

Onko nyky-yhteiskunnassa liikaa houkutuksia, jotta päädytään tähän piiriin? Eikö yhteiskunta tarjoa muuta vaihtoehtoa? Miksi houkutus on liian suuri?

Onko nuorella ketään, joka voisi puuttua asiaan? Minkälainen vaikutus vanhemmilla on tähän?

Nuori tarvitsee paljon tietoa, ettei tee vääriä ratkaisuja.

Miksi elämä kulkee tähän pisteeseen – mitä asioita tapahtuu, että nuori tekee ratkaisun ja liittyy huumepiireihin? Eikö nuorelle tarjota muuta vaihtoehtoa? Tietääkö nuori, mitä tapahtuu, kun liittyy tähän?

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Miten nuoren voi saada pois tästä piiristä? Mitä apua nuori tarvitsee, onko yhteiskunnalla tarjota sitä?

Nuoren elämässä on paljon kysymyksiä, joita nuoren on yksin vaikea ratkaista. Jätetäänkö moni nuori yksin ja tässä on ratkaisu, mihin nuori menee mukaan?

Nuori tarvitsee paljon tietoa, ettei tee vääriä ratkaisuja. Olisiko tässä asia, mitä yhteiskunnassa olisi pohdittava vakavasti?

Tiina Metsäketo