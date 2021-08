Turun Sanomat julkaisee joka päivä tilastoja koronasta. Yksi luvuista on ”koronaan kuolleet”, joka 30.7. ilmestyneessä lehdessä oli 982. Kaikille ei ehkä selviä, että kyse on epidemian alusta eli maaliskuusta 2020 kuolleiden kokonaismäärästä Suomessa.

Journalistikoulutuksessa tähdennetään sitä, että luvut on aina suhteutettava johonkin, jotta ne olisivat ymmärrettäviä. Kuitenkaan lehti ei suhteuta kuolleisuuslukua mihinkään.

Yksi luonnollinen tapa tehdä 982 ymmärrettäväksi on verrata sitä kuolleiden kokonaismäärään tänä vajaana puolenatoista vuotena, jonka epidemia on kestänyt.

Kuolleita on 17 kuukauden aikana kertynyt noin 79 000. Eli siis koronakuolleet ovat vain noin 1,2 prosenttia kaikista kuolleista. Sen sijaan kaikki muut taudit ovat syypäitä yli 90 prosenttiin kaikista kuolemista. Monien tautien tilille jo yksinään menee kymmeniä prosentteja kuolemista. Tuoreimpien eli vuoden 2019 tilastojen mukaan sydän- ja verisuonitaudit tappoivat yli 18 000 suomalaista eli 34 prosenttia kaikista kuolleista. Syöpään ja muihin kasvaimiin kuoli yli 13 000 ihmistä eli 25 prosenttia kaikista.

Miksi TS ei päivittäin julkaise tietoja esimerkiksi sydäntauteihin tai syöpään kuolleista, vaikka näitä on kymmeniä kertoja enemmän kuin koronakuolleita? Ovatko nämä kuolemat vähemmän traagisia tai tärkeitä kuin koronakuolemat?

Toisaalta koronan kohdalla 1,2 prosentin osuuskin on ilmeisesti liioiteltu. Lehden THL:ltä saama lukumäärä koskee ”koronaan liittyviä kuolleita”, jossa on koronan tappamien ihmisten lisäksi mukana koronan kanssa muusta syystä kuolleet. THL:n mukaan ”tartuntatautirekisterissä kuolema tilastoidaan koronavirus-infektioon ja covid-19-tautiin liittyväksi kuolemaksi, kun se on tapahtunut 30 päivän sisällä positiivisesta koronavirustestituloksesta”.

Eli kyseessä on siis oikean tai väärän positiivisen testituloksen kanssa kuolleiden lukumäärä. Koska näistä ihmisistä valtaosa on iäkkäitä ja monisairaita, todellinen kuolinsyy voi olla jokin aivan muu kuin korona.

Tilastokeskus lupaa varsinaisen koronakuolleiden tilaston vuodelta 2020 vasta tämän vuoden joulukuussa.

Olli Tammilehto