Perjantaina 16.7. olin aamuvarhaisella matkalla töihin linja-autolla nro 6 (sähköbussi). Raision keskustassa oli bussin vaihto, joten painoin pysähtymisnappia hyvissä ajoin.

Bussi pysähtyi keskustan pysäkille, mutta keskiovet eivät auenneet. Huusin kuljettajalle, voisiko hän avata oven. Viimeinenkin asiakas oli jo kapuamassa bussin etuovesta, joten hätäpäissäni huusin pyyntöni uudelleen.

Siinä samassa ovet aukenivat ja olin jo kiireellä menossa ulos, oikea käsi ensimmäisenä. Salamannopeasti ovet sulkeutuivat ranteeni ollessa ovien välissä. Yhtä nopeasti kuin ovet sulkeutuivat ne myös päästivät kivuliaan otteensa irti ja aukenivat kokonaan.

Huudahdin kivusta ja hypähdin säikähdyksestä taaksepäin. Kun olin varma, etteivät ovet enää käy kimppuuni, livahdin nopeasti ulos pää kumarassa ja häpeällinen tunne mielessäni; "eihän kukaan vain nähnyt".

Pääsin ajoissa töihin. Rannettani särki ja kipukohtaan nousi mustelma. Sain nopeasti asianmukaista hoitoa, kiitos If vakuutuksen ja lääkäriasema Mehiläisen.

Tosin tapahtuneesta on jo kulunut reilut kaksi viikkoa ja edelleen kärvistelen hermosäryn parissa. Magneettikuvien mukaan luu on saanut kovan osuman, mutta ei murtunut. Nivelkapselissa ja -siteessä on turvotusta, jotka edesauttavat hermosärkyä.

Olen tässä miettinyt, että mitä jos alakouluikäinen lapseni olisi saanut ranteeseensa samanlaisen iskun, minkälaisia vaurioita se olisi saanut kasvavassa luustossa aikaan? Entä vanhus, jolla ei välttämättä ole kattavaa vakuutusta tai ymmärrystä omista oikeuksistaan? Kuka heidän puoliaan pitäisi?

Kuljettajaa en syytä, koska viikkoa aikaisemmin istuin bussissa nro 6. Niin ikään Raision keskustassa itse omin silmin näin, kuinka kuljettajan piti miesvoimin aukaista keskiovet, jotta matka jälleen jatkui.

Olen uskaltautunut bussiin turmani jälkeenkin. En laskenut kuinka monta kertaa Turku-Raisio-välillä kuljettajan piti ohjata matkustajat etuoven kautta ulos, kun keskiovet eivät auenneet. Jälleen oli kyse linjasta nro 6.

Toivonkin, että Nobina Oy ottaa asian vakavasti ja tuo sähköbussit käyttöön vasta sitten, kun ne ovat toimintavarmoja. Enempää näitä tapaturmia ei tarvita.

Ihan kuin Föli olisi aavistanut sähköbusseista koituvat ongelmat. Bussin sisällä näyttötaulussa pyörii teksti "Oletko ajatellut, että bussin käyttö voi jännittää?"

Avoimesti voin nyt häpeilemättä tunnustaa – olen yksi jännittäjistä.

Tiina Pakarinen

Raisio