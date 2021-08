Suomi on ollut yksi kaikkien aikojen menestyneimpiä maita kesäolympialaisissa. Suomi on osallistunut jokaisiin kesä- ja talviolympialaisiin vuoden 1908 Lontoon kisoista alkaen ainoana maana Ruotsin lisäksi ja suhteutettuna väkilukuun maamme on kaikkien aikojen menestynein maa kesäolympialaisissa.

Vuoden 1924 Antwerpenin kesäkisoissa Suomi saavutti 37 mitalia ja sijoitus mitalitaulukossa oli toinen!

Suomi on saavuttanut kesäkisoissa yhteensä 102 kultamitalia ja kaikkien aikojen tilastossa olimme vielä Pekingin olympialaisten jälkeen 15 eniten mitaleja saavuttaneen maan joukossa.

Tosin 50 viimeksi kuluneen vuoden aikana Suomi on saanut kesäolympialaisissa vain 25 kultaa. Menestyksekkäimmät lajit ovat olleet yleisurheilu ja paini.

Vielä Helsingin olympiakisoissa 1952 Suomi saavutti 22 mitalia ja sijoittui mitalitilastossa kahdeksanneksi. Rion olympialaisissa 2016 Suomi saavutti 54 urheilijalla yhden pronssimitalin.

Nyt Tokion olympialaisten ennakko-odotukset olivat hyvin alhaiset, eikä selviä mitaliehdokkaita 45 urheilijan joukkueessa ollut ennakkoon yhtään. Suomi osallistui 11 lajiin kun vielä Rion kisoissa suomalaisurheilijoita kilpaili 17 lajissa. Toisin kuin muut Pohjoismaat Ruotsi, Norja ja Tanska, Suomi ei onnistunut saamaan kisoihin yhtään palloilujoukkuetta.

Tähän mennessä Suomi on saavuttanut yhden hienon yllätyspronssin uinnissa, mutta se saattaa jäädä jälleen ainoaksi. Onneksi Suomen mitaliketju ei olympialaisissa kuitenkaan katkennut.

Rion mitalitaulukossa Suomi oli sijalla 78. Tällä hetkellä kirjoittaessa Tokion kisoissa Suomi on mitalitaulukossa sijalla 70. Esimerkiksi EU-maista vain pienillä mailla Kyproksella, Liettualla ja Maltalla on vähemmän mitaleja kuin Suomella ja jopa kääpiövaltiot San Marino ja Fidzi ovat saavuttaneet puolet enemmän mitaleja.

Mitä on tapahtunut, miksi Suomi on vajonnut lilliputtiluokkaan?

Suomen maailmankartalle pääsyssä on urheilulla ollut iso rooli. Suomalaisten on sanottu olevan urheiluhullua kansaa ja vieläkin urheilulla on monelle suuri merkitys.

Suomessa on ollut aina paljon innokkaita penkkiurheilijoita, jotka ovat matkustaneet joukolla eri puolille maailmaa kannustamaan suomalaisia urheilijoita. Yle ja eri tiedotusvälineet ovat satsanneet eri arvokisoihin ja varsinkin olympialähetyksiin erittäin paljon ja tuottaneet paljon monipuolista ja hienoa studio- ym. ohjelmaa. Suomesta löytyy eri alojen asiantuntijoita ja valmennusosaamistakin.

Mutta miksi menestys on niin kovin heikkoa? Esimerkiksi Suomen kokoisella Tanskalla oli Rion olympiakisoista 15 mitalia. Mitä siellä tehdään niin paljon paremmin kuin meillä?

Maailman onnellisimmaksi maaksi neljä kertaa peräkkäin valittu Suomi on pärjännyt monissa kansainvälisissä vertailuissa erittäin hyvin ja ollut niissä aivan kärkipäässä. Miten on mahdollista, että Suomelle niin perinteikäs ja tärkeä huippu-urheilu pärjää kansainvälisessä vertailussa varsinkin kesäolympialaisten suhteen niin kehnosti? Pitäisikö asialle tehdä jotain ja mitä, olisiko huippu-urheilun päättäjillä kriisikokouksen paikka?

Liikunnalla on erittäin iso kansanterveydellinen merkitys, mutta tulisiko oikeasti satsata paljon enemmän myös huippu-urheiluun? Huippu-urheilussa pärjänneet suomalaiset ovat esikuvina tunnetusti innostaneet paljon uusia nuoria liikunnan ja urheilun pariin.

Voisivatko valtio ja eri yritykset tukea taloudellisesti huomattavasti enemmän niin, että saataisiin paljon enemmän ammattivalmentajia erityisesti lasten ja nuorten valmennukseen? Olisiko järkevää keskittyä enemmän tiettyihin lajeihin?

Nuoret ikäluokat pienenevät ja nuorten aktiivinen liikkuminen vähentyy koko ajan. Nyt olisi mielestäni korkea aika oikeasti satsata (eikä vaan puhua) lasten ja nuorten liikunnan edistämiseen ja varmistaa, että kaikilla lapsilla tulotasosta huolimatta olisi mahdollisuus esimerkiksi yhteen maksuttomaan haluamaansa urheiluharrastukseen, jossa he saisivat hyvää ohjausta. Ja niille, jotka haluaisivat edetä huippu-urheilun puolella, tulisi taata korkeatasoista valmennusta.

Katsoisin, että vain tällä Suomi voisi nousta myös olympiakisojen aallonpohjasta.

Tomi Puranen

penkkiurheilija Littoisista