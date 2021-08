Koronarokotukset ovat herättäneet joissakin ihmisissä epäröintiä tai vastustusta. Joitakin hämmentää, mitä rokotus tarkoittaa. Toiset kokevat, että heidän oikeuksiinsa puututaan. Kolmannet uskovat, että virus ei leviä juuri heihin, tai että he pärjäävät itse. Neljännet pelkäävät sivuvaikutuksia. Syitä on monia.

Pitkään mikrobien kanssa työskennelleenä yritän valottaa asiaa omin sanoin.

Rokotteen ainoa tehtävä on antaa kehollemme tietoa. Se ei ole lääke eikä ota oikeuksiamme pois. Rokote kertoo vain etukäteen – kehomme ymmärtämässä muodossa – miltä koronaviruksen rakenne, tai jokin sen osa, näyttää. Siinä koko juttu!

Kehossammekiertää monen tyyppisiä valkosoluja, kuin poliisipartioita, joiden tehtävä on tunnistaa sisään päässeet haitalliset hiukkaset ja sitoa ne vaarattomiksi. Mutta kohdatessaan uuden hiukkasen ensimmäistä kertaa tuolta ”partiolta” menee paljon aikaa tulokkaan tutkimiseen ja oikeiden vastakeinojen miettimiseen. Sillä aikaa tämä viekas virus ehtii jo livahtaa elimistöön ja aiheuttaa vakavan taudin.

Rokote on kuin kansainvälinen etsintäkuulutus, joka lähetetään eri maihin etukäteen. Siinä on valokuvia etsitystä henkilöstä, vaikkapa karanneesta murhaajasta.

Rokote sisältää kolmiulotteisen mallikuvan viruksesta. Kuvan saatuaan oma kehomme monistaa sitä eteenpäin, kaikkialle verenkiertoon. Näin yksittäisiltä valkosoluiltamme ei tuhraannu aikaa miettimiseen, vaan ne osaavat vangita tunkeilijan ennen suurempia vahinkoja. Näin saamme vain lievän tai oireettoman taudin.

Rokottamisella pyritään siis vain antamaan kehollemme tietoa. Kaupungilla kävely ilman rokotetta on kuin kaahaisi yöllä autolla ilman valoja, ilman tietoa tulevasta.

Rokotus ei hävitä virusta väestöstä, mutta vaimentaa sen leviämistä ja nopeuttaa rajoitusten purkua koko yhteiskunnasta.

Samoin kuin pöly leviää vähitellen kaikkialle, jokin koronaviruksen muunnelma tulee muutamassa vuodessa tavoittamaan käytännössä jokaisen meistä. Voimme vain valita, kohtaako kehomme viruksen valmistautuneena vai yllättäen. Jatkossa vakavan taudin saavat lähinnä ne, jotka eivät ole halunneet rokotetta ottaa.

Sairastettu koronatauti ei ilmeisesti anna yhtä hyvää suojaa kuin rokote, koska rokotteiden ”mallikuva” kattaa useampia viruksen muunnelmia.

Epidemian aikana on käynnissä myös taistelu aikaa vastaan: jokainen viikko ja kuukausi, joina tauti leviää, tarjoaa virukselle aikaa kehittyä yhä pahemmaksi. Siksi myös turvavälien pito ja maskien käyttö on edelleen järkevää.

Rokotuksilla on sivuvaikutuksia, mutta ne ovat yleensä ohimeneviä ja paljon lievempiä kuin itse tauti – esimerkiksi vain päivän kestävä väsymys. Jos ne huolettavat, ja etenkin jos muusta yliherkkyydestä on aikaisempaa tietoa, asiasta on syytä mainita etukäteen rokottajalle. Rokotuspaikoille voi jäädä kaikessa rauhassa lepäämään ja seurattavaksi.

Suositan lämpimästi koronarokotusta ja sen tehosteannosta kaikille heti, kun se tulee kullekin ikäluokalle mahdolliseksi. Pidetään itsemme ja toisemme terveinä!

Jouni Issakainen

FT, biologi

Turku